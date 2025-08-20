SANY stellt den 50-Tonnen-Reachstacker mit Energiespeicher vor - ein Pionierprodukt, das sich den Herausforderungen der Branche stellt

Im März dieses Jahres rollte der 65-Tonnen-Energiespeicher-Reachstacker von SANY vom Band und ist seit fast einem halben Jahr reibungslos beim Kunden im Einsatz. Um unterschiedlichen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden, hat SANY am 1. August den weltweit ersten 50-Tonnen-Reachstacker mit Energiespeicher auf den Markt gebracht. Er zeichnet sich durch robuste Leistung, hervorragende Energieeffizienz und lange Lebensdauer aus und ist damit die ideale Lösung für die wichtigsten Herausforderungen im Hebezeugbereich der Branche.

BEIJING, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- Angetrieben von der Energiewende und den Zielen der CO2-Neutralität expandiert die Energiespeicherindustrie schnell. Weltweit entstehen Großprojekte, die die Anforderungen an Hebevorrichtungen erhöhen. SANY investiert weiterhin in technologische Innovationen und bringt eine Reihe von Energiespeicher-Reachstackern auf den Markt, die speziell für die Anforderungen von Großprojekten entwickelt wurden.

Leistungsstarke Hebekapazität

Der 50-Tonnen-Reachstacker ist speziell für Energiespeichercontainer ausgelegt und kann ISO-Energiespeichercontainer mit einer Länge von 20 Fuß / 40 Fuß perfekt heben.

Er bietet eine Stapelkapazität für bis zu 6 Container und erhöht damit die Lagerdichte auf begrenztem Raum erheblich. Mit einer maximalen Hubkraft von 50 Tonnen gewährleistet er den effizienten Transport und die Installation von Energiespeicherschränken und bietet dabei außergewöhnliche Stabilität während der Bewegung.

Hervorragende Energieeffizienz

Die Maschine ist mit einer fortschrittlichen elektrischen Steuerpumpe ausgestattet, die den Stromausgang über Programme und Algorithmen präzise regelt und so Energieverluste grundlegend reduziert. Das Hochdruck-Hydrauliksystem reduziert den Druckverlust um 50 % und senkt damit den Energieverbrauch weiter.

Die Energierückgewinnung ist ein wichtiges Merkmal. Die potenzielle Energie des Auslegers, der Hebevorrichtung und der Energiespeicherschränke während des Absenkens des Auslegers kann mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 65 % effizient zurückgewonnen werden. Das bedeutet, dass jede 1 kWh, die beim Heben verbraucht wird, beim Absenken zu 0,4 kWh zurückgewonnen werden kann.

Zuverlässige und anhaltende Ausdauer

Groß angelegte Energiespeicherprojekte mit knappen Zeitplänen stellen hohe Anforderungen an die Ausdauer der Geräte. Der 50-Tonnen-Reachstacker verbraucht nur 1,8 kWh pro Containerbewegung. Mit einem austauschbaren 512-kWh-Batteriesystem, das sowohl Schnellladen als auch Batteriewechsel unterstützt, bietet es über 7 Stunden Dauerbetrieb und reduziert so die Ausfallzeiten durch Aufladen erheblich.

Die ersten Einheiten werden im August 2025 an Kunden ausgeliefert und in Betrieb genommen. Die Einführung der 50- und 65-Tonnen-Reachstacker mit Energiespeicher ist die gezielte Antwort von SANY auf die Anforderungen der Branche und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die globale Entwicklung grüner Energien. Mit Blick auf die Zukunft wird SANY seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter verstärken, um weltweit eine effiziente, kohlenstoffarme und nachhaltige Energiewende voranzutreiben.

