Das neue 10-MW-Rechenzentrum von Delska in Lettland erhält eine Tier-III-Design-Zertifizierung
Riga, Lettland (ots/PRNewswire) - Der nordeuropäische Rechenzentrumsbetreiber
Delska hat für seine künftige Anlage "EU North Riga LV DC1" die renommierte
Tier-III-Design-Zertifizierung des Uptime Institute erhalten - ein wichtiger
Meilenstein vor der geplanten Inbetriebnahme Ende dieses Jahres. Sobald es in
Betrieb ist, wird es eines der umweltfreundlichsten Rechenzentren im Ostseeraum
sein.
Die Tier-III-Design-Zertifizierung stellt sicher, dass die Anlage strenge
Standards für Redundanz, Sicherheit und ununterbrochenen Betrieb erfüllt sowie
eine Betriebszeit von 99,982 % garantiert. "In einer Welt, in der schon wenige
Sekunden Ausfallzeit Tausende Euro kosten können, bedeutet Tier III, dass unsere
Infrastruktur online bleibt - auch während geplanter Wartungsarbeiten", so
Andris Gailitis, Geschäftsführer von Delska.
Der 10-MW-Standort mit einer Leistung von bis zu 250 kW pro Rack ist für
Arbeitslasten der nächsten Generation, einschließlich KI sowie
High-Performance-Computing (HPC), ausgelegt und soll die Energieknappheit in den
großen europäischen Knotenpunkten beheben. Das modulare 6000 m² große Layout ist
vollständig skalierbar und bietet die Möglichkeit, den Campus des Rechenzentrums
auf bis zu 30 MW zu erweitern.
Die Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Entwurfs. Die Anlage wird zu 100 %
mit Windenergie betrieben, wobei die Notstromgeneratoren mit erneuerbarem Diesel
von Neste MY betrieben werden. Um einen PUE-Wert von nur 1,3 zu erreichen,
werden fortschrittliche Free-Cooling-Systeme, eine Warmgangeinhausung, ein
effektives Weiss-Technik-Wandkühlsystem und auf Trane Turbocor basierende
Kältemaschinen eingesetzt. Sie unterstützt sowohl Luftkühlung als auch
High-Density-Direct-to-Chip-Kühlung. Delska strebt auch eine LEED-Zertifizierung
für grünes Bauen an, die weniger als 15 Gebäude in Lettland erhalten haben.
Nach der Fertigstellung wird LV DC1 die Zertifizierung als Tier-III-Anlage
erhalten, um zu bestätigen, dass Bau und Betrieb denselben hohen Standard
erfüllen wie die Planung. Dies wird das dritte Tier-III-zertifizierte
Rechenzentrum von Delska und das sechste insgesamt sein, zu dem zwei als
Tier-III-Anlage zertifizierte Standorte in Litauen hinzukommen. Geplant sind ein
weiteres litauisches Rechenzentrum und eine weitere Einrichtung in der Region,
um das Netz der baltischen Rechenzentren von Delska zu stärken.
Informationen zu Delska
Delska ist einer der größten Betreiber von Rechenzentren in den baltischen
Staaten und verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der IT- und
Netzwerkinfrastruktur. Delska betreibt vollständig umweltfreundliche Tier-III-
und PCI-DSS-zertifizierte Anlagen in Riga sowie Vilnius mit einer Kapazität von
19 MW und unterhält darüber hinaus Niederlassungen in Frankfurt, Amsterdam und
Stockholm. Das Portfolio umfasst Cloud-, Servermiet-, Netzwerk-, Sicherheits-
und Managed-Services.
Seit der Übernahme durch den Quaero European Infrastructure Fund II im Jahr 2020
hat Delska seine Infrastruktur erheblich ausgebaut und die Energieeffizienz
verbessert. Im Jahr 2024 fusionierten DEAC (Lettland) und DLC (Litauen) unter
der neuen Marke Delska und in diesem Jahr trat RackRay (Litauen) der
Unternehmensgruppe bei.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2753423/Delska_New_Center.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2753422/Delska_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-neue-10-mw-r
echenzentrum-von-delska-in-lettland-erhalt-eine-tier-iii-design-zertifizierung-3
02533990.html
Pressekontakt:
Maria Bergere,
CMO,
media@delska.com,
+371 2599 1155
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177303/6100176
OTS: Delska
