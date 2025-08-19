Das neue 10-MW-Rechenzentrum von Delska in Lettland erhält eine Tier-III-Design-Zertifizierung

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrane Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Trane Technologies
    Riga, Lettland (ots/PRNewswire) - Der nordeuropäische Rechenzentrumsbetreiber
    Delska hat für seine künftige Anlage "EU North Riga LV DC1" die renommierte
    Tier-III-Design-Zertifizierung des Uptime Institute erhalten - ein wichtiger
    Meilenstein vor der geplanten Inbetriebnahme Ende dieses Jahres. Sobald es in
    Betrieb ist, wird es eines der umweltfreundlichsten Rechenzentren im Ostseeraum
    sein.

    Die Tier-III-Design-Zertifizierung stellt sicher, dass die Anlage strenge
    Standards für Redundanz, Sicherheit und ununterbrochenen Betrieb erfüllt sowie
    eine Betriebszeit von 99,982 % garantiert. "In einer Welt, in der schon wenige
    Sekunden Ausfallzeit Tausende Euro kosten können, bedeutet Tier III, dass unsere
    Infrastruktur online bleibt - auch während geplanter Wartungsarbeiten", so
    Andris Gailitis, Geschäftsführer von Delska.

    Der 10-MW-Standort mit einer Leistung von bis zu 250 kW pro Rack ist für
    Arbeitslasten der nächsten Generation, einschließlich KI sowie
    High-Performance-Computing (HPC), ausgelegt und soll die Energieknappheit in den
    großen europäischen Knotenpunkten beheben. Das modulare 6000 m² große Layout ist
    vollständig skalierbar und bietet die Möglichkeit, den Campus des Rechenzentrums
    auf bis zu 30 MW zu erweitern.

    Die Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Entwurfs. Die Anlage wird zu 100 %
    mit Windenergie betrieben, wobei die Notstromgeneratoren mit erneuerbarem Diesel
    von Neste MY betrieben werden. Um einen PUE-Wert von nur 1,3 zu erreichen,
    werden fortschrittliche Free-Cooling-Systeme, eine Warmgangeinhausung, ein
    effektives Weiss-Technik-Wandkühlsystem und auf Trane Turbocor basierende
    Kältemaschinen eingesetzt. Sie unterstützt sowohl Luftkühlung als auch
    High-Density-Direct-to-Chip-Kühlung. Delska strebt auch eine LEED-Zertifizierung
    für grünes Bauen an, die weniger als 15 Gebäude in Lettland erhalten haben.

    Nach der Fertigstellung wird LV DC1 die Zertifizierung als Tier-III-Anlage
    erhalten, um zu bestätigen, dass Bau und Betrieb denselben hohen Standard
    erfüllen wie die Planung. Dies wird das dritte Tier-III-zertifizierte
    Rechenzentrum von Delska und das sechste insgesamt sein, zu dem zwei als
    Tier-III-Anlage zertifizierte Standorte in Litauen hinzukommen. Geplant sind ein
    weiteres litauisches Rechenzentrum und eine weitere Einrichtung in der Region,
    um das Netz der baltischen Rechenzentren von Delska zu stärken.

    Informationen zu Delska

    Delska ist einer der größten Betreiber von Rechenzentren in den baltischen
    Staaten und verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der IT- und
    Netzwerkinfrastruktur. Delska betreibt vollständig umweltfreundliche Tier-III-
    und PCI-DSS-zertifizierte Anlagen in Riga sowie Vilnius mit einer Kapazität von
    19 MW und unterhält darüber hinaus Niederlassungen in Frankfurt, Amsterdam und
    Stockholm. Das Portfolio umfasst Cloud-, Servermiet-, Netzwerk-, Sicherheits-
    und Managed-Services.

    Seit der Übernahme durch den Quaero European Infrastructure Fund II im Jahr 2020
    hat Delska seine Infrastruktur erheblich ausgebaut und die Energieeffizienz
    verbessert. Im Jahr 2024 fusionierten DEAC (Lettland) und DLC (Litauen) unter
    der neuen Marke Delska und in diesem Jahr trat RackRay (Litauen) der
    Unternehmensgruppe bei.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2753423/Delska_New_Center.jpg

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2753422/Delska_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-neue-10-mw-r
    echenzentrum-von-delska-in-lettland-erhalt-eine-tier-iii-design-zertifizierung-3
    02533990.html

    Pressekontakt:

    Maria Bergere,
    CMO,
    media@delska.com,
    +371 2599 1155

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177303/6100176
    OTS: Delska




