Das neue 10-MW-Rechenzentrum von Delska in Lettland erhält eine Tier-III-Design-Zertifizierung

Riga, Lettland (ots/PRNewswire) - Der nordeuropäische Rechenzentrumsbetreiber

Delska hat für seine künftige Anlage "EU North Riga LV DC1" die renommierte

Tier-III-Design-Zertifizierung des Uptime Institute erhalten - ein wichtiger

Meilenstein vor der geplanten Inbetriebnahme Ende dieses Jahres. Sobald es in

Betrieb ist, wird es eines der umweltfreundlichsten Rechenzentren im Ostseeraum

sein.



Die Tier-III-Design-Zertifizierung stellt sicher, dass die Anlage strenge

Standards für Redundanz, Sicherheit und ununterbrochenen Betrieb erfüllt sowie

eine Betriebszeit von 99,982 % garantiert. "In einer Welt, in der schon wenige

Sekunden Ausfallzeit Tausende Euro kosten können, bedeutet Tier III, dass unsere

Infrastruktur online bleibt - auch während geplanter Wartungsarbeiten", so

Andris Gailitis, Geschäftsführer von Delska.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Trane Technologies PLC! Long 395,14€ 2,94 × 12,93 Zum Produkt Short 460,89€ 2,81 × 12,57 Zum Produkt