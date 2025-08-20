Bossjobs Twin-Engine-Strategie revolutioniert die Talentakquise auf dem Tokyo WebX Summit
Tokio (ots/PRNewswire) - Bossjob, Asiens führendes Web3-Talent-Ökosystem, hat
seine Rolle als GOLD-Partner beim Tokyo WebX Summit am 25. und 26. August
bestätigt. Als einziger Anbieter einer umfassenden Talentlösung, die eine
KI-gestützte Rekrutierungsplattform mit erstklassigem Headhunting kombiniert,
wird das Unternehmen auf dieser renommierten Veranstaltung seine
"Dual-Engine-Drive"-Strategie auf dem asiatischen Markt vorstellen. Bossjob wird
außerdem seine Teilnahme an der Token2049 bekannt geben, Asiens führendem
Gipfeltreffen für digitale Vermögenswerte, das im Oktober dieses Jahres in
Singapur stattfindet.
Der Tokyo WebX Summit bietet Bossjob eine einzigartige Gelegenheit, zu zeigen,
wie sein Dual-Engine-Ansatz, der KI-Technologie und erstklassige
Headhunting-Dienstleistungen kombiniert, eine ganzheitliche Lösung für
Web3-Unternehmen bietet, von der Identifizierung von Talenten über die präzise
Vermittlung bis hin zur nahtlosen Einarbeitung.
Engine One: KI-Rekrutierungsplattform ebnet den Web3 Talent Expressway
Mit einem Netzwerk von über 1000 Web3-Unternehmen bildet die Plattform ein sich
selbst verstärkendes Ökosystem, das die folgenden Hauptvorteile nutzt:
- Datengesteuerte Effizienz: Das KI-System der Plattform erfasst automatisch die
Aktivitäten von Entwicklern auf der Chain (einschließlich GitHub, Dune und
Smart-Contract-Engagements) für jede Stellenausschreibung, bereichert
kontinuierlich seinen umfangreichen Talentpool von über 100.000 Personen und
verwaltet sorgfältig 87 Schlüsselkompetenzen.
- Dynamische Modelloptimierung: Um den sich schnell ändernden Anforderungen im
Web3-Bereich gerecht zu werden, wie z. B. einem plötzlichen Anstieg der
Nachfrage nach Move-Sprachkenntnissen, kann die Plattform ihr
Job-Matching-Modell innerhalb von 72 Stunden schnell neu kalibrieren und so
eine konsistente Matching-Genauigkeit von über 92 % gewährleisten.
Engine Two: Elite-Headhunting - Überwindung hoher Hürden im Kampf um Talente
In nur 16 Monaten hat die Headhunting-Abteilung von Bossjob Spitzenkräfte in
mehr als 30 führende Web3-Projekte mit maßgeschneiderten Lösungen vermittelt:
- Umfangreiches Informationsnetzwerk: Nutzung von mehr als 200
Discord-Communities von Kernentwicklern, um die Aktivitäten und Fähigkeiten
der Zielpersonen genau zu verfolgen.
- Schnelle Bereitstellung von Talenten: In nur 7 Tagen haben wir einen
Rust-erfahrenen Security Audit Director mit Fachkenntnissen im Bereich der
japanischen Finanzaufsichtsbehörde FSA für eine der drei weltweit führenden
Kryptobörsen gewonnen.
- Auf Bindung ausgerichteter Ansatz: Bietet Maßnahmen gegen Abwerbung und ein
einzigartiges Entschädigungsmodell zum Schutz vor Marktvolatilität, wodurch
langfristige Talentstabilität und Unternehmenssicherheit gewährleistet werden.
Andy, CEO von Bossjob in Web3, betonte: "In nur 16 Monaten hat unser
Headhunting-Geschäft effiziente Ergebnisse erzielt, indem es den Talentpool
unserer Plattform mit über 20.000 Personen in ein dynamisches
"Live-Munitionsdepot" verwandelt hat. Damit haben wir den Weg für zukünftige
Verbindungen geebnet und Unternehmen in die Lage versetzt, die asiatische
Web3-Talentlandschaft zu dominieren."
Weitere Informationen finden Sie unter https://go.bossjob.com/web3_7xJ9kL2P
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bossjobs-twin-en
gine-strategie-revolutioniert-die-talentakquise-auf-dem-tokyo-webx-summit-302533
994.html
Pressekontakt:
Cora Liu,
coraliu@poweronlabs.ai
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180594/6100191
OTS: Bossjob
