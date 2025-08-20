    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bossjobs Twin-Engine-Strategie revolutioniert die Talentakquise auf dem Tokyo WebX Summit

    Tokio (ots/PRNewswire) - Bossjob, Asiens führendes Web3-Talent-Ökosystem, hat
    seine Rolle als GOLD-Partner beim Tokyo WebX Summit am 25. und 26. August
    bestätigt. Als einziger Anbieter einer umfassenden Talentlösung, die eine
    KI-gestützte Rekrutierungsplattform mit erstklassigem Headhunting kombiniert,
    wird das Unternehmen auf dieser renommierten Veranstaltung seine
    "Dual-Engine-Drive"-Strategie auf dem asiatischen Markt vorstellen. Bossjob wird
    außerdem seine Teilnahme an der Token2049 bekannt geben, Asiens führendem
    Gipfeltreffen für digitale Vermögenswerte, das im Oktober dieses Jahres in
    Singapur stattfindet.

    Der Tokyo WebX Summit bietet Bossjob eine einzigartige Gelegenheit, zu zeigen,
    wie sein Dual-Engine-Ansatz, der KI-Technologie und erstklassige
    Headhunting-Dienstleistungen kombiniert, eine ganzheitliche Lösung für
    Web3-Unternehmen bietet, von der Identifizierung von Talenten über die präzise
    Vermittlung bis hin zur nahtlosen Einarbeitung.

    Engine One: KI-Rekrutierungsplattform ebnet den Web3 Talent Expressway

    Mit einem Netzwerk von über 1000 Web3-Unternehmen bildet die Plattform ein sich
    selbst verstärkendes Ökosystem, das die folgenden Hauptvorteile nutzt:

    - Datengesteuerte Effizienz: Das KI-System der Plattform erfasst automatisch die
    Aktivitäten von Entwicklern auf der Chain (einschließlich GitHub, Dune und
    Smart-Contract-Engagements) für jede Stellenausschreibung, bereichert
    kontinuierlich seinen umfangreichen Talentpool von über 100.000 Personen und
    verwaltet sorgfältig 87 Schlüsselkompetenzen.
    - Dynamische Modelloptimierung: Um den sich schnell ändernden Anforderungen im
    Web3-Bereich gerecht zu werden, wie z. B. einem plötzlichen Anstieg der
    Nachfrage nach Move-Sprachkenntnissen, kann die Plattform ihr
    Job-Matching-Modell innerhalb von 72 Stunden schnell neu kalibrieren und so
    eine konsistente Matching-Genauigkeit von über 92 % gewährleisten.

    Engine Two: Elite-Headhunting - Überwindung hoher Hürden im Kampf um Talente

    In nur 16 Monaten hat die Headhunting-Abteilung von Bossjob Spitzenkräfte in
    mehr als 30 führende Web3-Projekte mit maßgeschneiderten Lösungen vermittelt:

    - Umfangreiches Informationsnetzwerk: Nutzung von mehr als 200
    Discord-Communities von Kernentwicklern, um die Aktivitäten und Fähigkeiten
    der Zielpersonen genau zu verfolgen.
    - Schnelle Bereitstellung von Talenten: In nur 7 Tagen haben wir einen
    Rust-erfahrenen Security Audit Director mit Fachkenntnissen im Bereich der
    japanischen Finanzaufsichtsbehörde FSA für eine der drei weltweit führenden
    Kryptobörsen gewonnen.
    - Auf Bindung ausgerichteter Ansatz: Bietet Maßnahmen gegen Abwerbung und ein
    einzigartiges Entschädigungsmodell zum Schutz vor Marktvolatilität, wodurch
    langfristige Talentstabilität und Unternehmenssicherheit gewährleistet werden.

    Andy, CEO von Bossjob in Web3, betonte: "In nur 16 Monaten hat unser
    Headhunting-Geschäft effiziente Ergebnisse erzielt, indem es den Talentpool
    unserer Plattform mit über 20.000 Personen in ein dynamisches
    "Live-Munitionsdepot" verwandelt hat. Damit haben wir den Weg für zukünftige
    Verbindungen geebnet und Unternehmen in die Lage versetzt, die asiatische
    Web3-Talentlandschaft zu dominieren."

    Weitere Informationen finden Sie unter https://go.bossjob.com/web3_7xJ9kL2P

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bossjobs-twin-en
    gine-strategie-revolutioniert-die-talentakquise-auf-dem-tokyo-webx-summit-302533
    994.html

    Pressekontakt:

    Cora Liu,
    coraliu@poweronlabs.ai

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180594/6100191
    OTS: Bossjob




