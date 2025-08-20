Bossjobs Twin-Engine-Strategie revolutioniert die Talentakquise auf dem Tokyo WebX Summit

Tokio (ots/PRNewswire) - Bossjob, Asiens führendes Web3-Talent-Ökosystem, hat

seine Rolle als GOLD-Partner beim Tokyo WebX Summit am 25. und 26. August

bestätigt. Als einziger Anbieter einer umfassenden Talentlösung, die eine

KI-gestützte Rekrutierungsplattform mit erstklassigem Headhunting kombiniert,

wird das Unternehmen auf dieser renommierten Veranstaltung seine

"Dual-Engine-Drive"-Strategie auf dem asiatischen Markt vorstellen. Bossjob wird

außerdem seine Teilnahme an der Token2049 bekannt geben, Asiens führendem

Gipfeltreffen für digitale Vermögenswerte, das im Oktober dieses Jahres in

Singapur stattfindet.



Der Tokyo WebX Summit bietet Bossjob eine einzigartige Gelegenheit, zu zeigen,

wie sein Dual-Engine-Ansatz, der KI-Technologie und erstklassige

Headhunting-Dienstleistungen kombiniert, eine ganzheitliche Lösung für

Web3-Unternehmen bietet, von der Identifizierung von Talenten über die präzise

Vermittlung bis hin zur nahtlosen Einarbeitung.





Engine One: KI-Rekrutierungsplattform ebnet den Web3 Talent Expressway



Mit einem Netzwerk von über 1000 Web3-Unternehmen bildet die Plattform ein sich

selbst verstärkendes Ökosystem, das die folgenden Hauptvorteile nutzt:



- Datengesteuerte Effizienz: Das KI-System der Plattform erfasst automatisch die

Aktivitäten von Entwicklern auf der Chain (einschließlich GitHub, Dune und

Smart-Contract-Engagements) für jede Stellenausschreibung, bereichert

kontinuierlich seinen umfangreichen Talentpool von über 100.000 Personen und

verwaltet sorgfältig 87 Schlüsselkompetenzen.

- Dynamische Modelloptimierung: Um den sich schnell ändernden Anforderungen im

Web3-Bereich gerecht zu werden, wie z. B. einem plötzlichen Anstieg der

Nachfrage nach Move-Sprachkenntnissen, kann die Plattform ihr

Job-Matching-Modell innerhalb von 72 Stunden schnell neu kalibrieren und so

eine konsistente Matching-Genauigkeit von über 92 % gewährleisten.



Engine Two: Elite-Headhunting - Überwindung hoher Hürden im Kampf um Talente



In nur 16 Monaten hat die Headhunting-Abteilung von Bossjob Spitzenkräfte in

mehr als 30 führende Web3-Projekte mit maßgeschneiderten Lösungen vermittelt:



- Umfangreiches Informationsnetzwerk: Nutzung von mehr als 200

Discord-Communities von Kernentwicklern, um die Aktivitäten und Fähigkeiten

der Zielpersonen genau zu verfolgen.

- Schnelle Bereitstellung von Talenten: In nur 7 Tagen haben wir einen

Rust-erfahrenen Security Audit Director mit Fachkenntnissen im Bereich der

japanischen Finanzaufsichtsbehörde FSA für eine der drei weltweit führenden

Kryptobörsen gewonnen.

- Auf Bindung ausgerichteter Ansatz: Bietet Maßnahmen gegen Abwerbung und ein

einzigartiges Entschädigungsmodell zum Schutz vor Marktvolatilität, wodurch

langfristige Talentstabilität und Unternehmenssicherheit gewährleistet werden.



Andy, CEO von Bossjob in Web3, betonte: "In nur 16 Monaten hat unser

Headhunting-Geschäft effiziente Ergebnisse erzielt, indem es den Talentpool

unserer Plattform mit über 20.000 Personen in ein dynamisches

"Live-Munitionsdepot" verwandelt hat. Damit haben wir den Weg für zukünftige

Verbindungen geebnet und Unternehmen in die Lage versetzt, die asiatische

Web3-Talentlandschaft zu dominieren."



