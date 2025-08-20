    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Lausitzer Rundschau' zu Gesundheitssystem in der Krise

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesundheitssystem leidet unter ständigen Kostensteigerungen.
    • Beitragszahler und Familien in finanzieller Bredouille.
    • Politik muss Rahmenbedingungen für bessere Lösungen ändern.

    COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Gesundheitssystem in der Krise:

    "Müssen die Beitragszahler am laufenden Band immer neue Erhöhungen verdauen, was Familien genauso wie den Wirtschaftsstandort immer stärker in die Bredouille bringt? Oder muss, wie der Rechnungshof fordert, besonders in den Leistungsbereichen, in denen aktuell deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind, gekürzt werden? Das würde insbesondere Kliniken und Arzneimittel treffen. Und wie sieht es mit den Leistungen für die Patienten aus? Muss wirklich jedes neue, superteure Medikament hierzulande sofort verfügbar sein? Soll man tatsächlich noch im hohen Alter eine neue Hüfte erhalten können? Klar ist, egal welches Maßnahmenpaket man da schnürt, der Aufschrei wird groß sein. Beliebt macht man sich auf kurze Sicht damit wahrlich nicht. Doch muss die Bundespolitik angesichts der Lage die Rahmenbedingungen endlich gründlich ändern. Denn das könnte eine Voraussetzung dafür sein, dass es in absehbarer Zeit zu vertretbaren Kosten ein besser funktionierendes System gibt. Mit dem dann wieder mehr Menschen zufrieden sind. In einigen Jahren."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Lausitzer Rundschau' zu Gesundheitssystem in der Krise "Lausitzer Rundschau" zu Gesundheitssystem in der Krise: "Müssen die Beitragszahler am laufenden Band immer neue Erhöhungen verdauen, was Familien genauso wie den Wirtschaftsstandort immer stärker in die Bredouille bringt? Oder muss, wie der …