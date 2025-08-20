    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Stuttgarter Zeitung' zu Hamas/Verhandlungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf Einigung zwischen Hamas und Vermittlern.
    • Gewalt im Gazakrieg hat Verhandlungen erschwert.
    • Hamas zeigt Bewegung, Kompromisse sind nötig.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Hamas/Verhandlungen:

    "In den fast zwei Jahren des Gazakrieges wurde noch jede Hoffnung auf ein Ende des Krieges von neuer Gewalt erstickt. Nun gibt es wieder einen Funken Hoffnung, weil sich die Hamas in entscheidenden Punkten bewegt hat. Vieles spricht dafür, dass diesmal eine Einigung gelingen könnte. Das liegt vor allem daran, dass die Hamas mit ihrem Nein zu Kompromissen in den vergangenen Monaten nicht nur Israel und die USA, sondern auch die arabischen Vermittler Ägypten und Katar gegen sich aufgebracht hat. Die Terrorgruppe hatte den Bogen überspannt."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Hamas/Verhandlungen "Stuttgarter Zeitung" zu Hamas/Verhandlungen: "In den fast zwei Jahren des Gazakrieges wurde noch jede Hoffnung auf ein Ende des Krieges von neuer Gewalt erstickt. Nun gibt es wieder einen Funken Hoffnung, weil sich die Hamas in entscheidenden …