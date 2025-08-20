STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Hamas/Verhandlungen:

"In den fast zwei Jahren des Gazakrieges wurde noch jede Hoffnung auf ein Ende des Krieges von neuer Gewalt erstickt. Nun gibt es wieder einen Funken Hoffnung, weil sich die Hamas in entscheidenden Punkten bewegt hat. Vieles spricht dafür, dass diesmal eine Einigung gelingen könnte. Das liegt vor allem daran, dass die Hamas mit ihrem Nein zu Kompromissen in den vergangenen Monaten nicht nur Israel und die USA, sondern auch die arabischen Vermittler Ägypten und Katar gegen sich aufgebracht hat. Die Terrorgruppe hatte den Bogen überspannt."/yyzz/DP/nas



