    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Volksstimme' zu Friedenstruppen für die Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Verhandlungskorridor für Frieden in der Ukraine eröffnet.
    • Merz strebt Führungsrolle Deutschlands im Konflikt an.
    • Deutsche Soldaten in der Ukraine sind umstritten.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Friedenstruppen für die Ukraine:

    "Noch fliegen sie nicht, die weißen Tauben für einen Ukraine-Frieden. Zusammengenommen haben jedoch die von Donald Trump gemanagten Spitzentreffen erstmals einen Verhandlungskorridor zum Frieden geöffnet. Spät, aber vielleicht nicht zu spät, um die totale Niederlage der Ukraine zu verhindern. Kanzler Friedrich Merz will Deutschland wieder zur Führungsmacht machen. Dafür kam ihm der Ukraine-Krieg fernab innenpolitischen Kleinkrams gerade recht. Jetzt hat er bei Trump einen Stein im Brett. Nur holt Merz die Innenpolitik sofort ein: Unbedacht hat Außenminister Johann Wadephul bekundet, dass die Bundeswehr für eine Friedenstruppe nicht zur Verfügung stehen würde. Zwar folgte ein Dementi, doch erstens wollen die Russen keine Nato-Soldaten als Friedensschützer akzeptieren. Zweitens haben deutsche Soldaten in der Ukraine nichts zu suchen. Auch 80 Jahre nach dem Ende des von Hitlerdeutschland entfesselten Weltkriegs sind Millionen ukrainischer unter russischer Toter nicht vergessen."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Volksstimme' zu Friedenstruppen für die Ukraine "Volksstimme" zu Friedenstruppen für die Ukraine: "Noch fliegen sie nicht, die weißen Tauben für einen Ukraine-Frieden. Zusammengenommen haben jedoch die von Donald Trump gemanagten Spitzentreffen erstmals einen Verhandlungskorridor zum Frieden …