    Pressestimme

    't-online' zu Steuerdebatte in der schwarz-roten Koalition

    Für Sie zusammengefasst
    • Steuerdebatte in Koalition bleibt vorhersehbar.
    • Klingbeil will SPD-Profil schärfen, bleibt unrealistisch.
    • Union lehnt Steuererhöhungen strikt ab, Wahlversprechen.

    BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Steuerdebatte in der schwarz-roten Koalition:

    "Es ist ein vorhersehbarer Vorschlag, der ein vorhersehbares Ende nehmen wird. Klingbeil will die Anhänger seiner Partei glücklich machen, das sozialdemokratische Profil schärfen, wie man das nennt. Doch er weiß selbst, dass das mit dieser Regierung nicht Realität wird. Es ist mit der Union nicht vereinbart, im Wahlkampf war eines ihrer wichtigsten Versprechen: "keine Steuererhöhungen"."/yyzz/DP/nas



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
