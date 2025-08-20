    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gipfel in Washington

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert Waffenstillstand für Friedensverhandlungen.
    • Putin muss im Verhandlungsprozess Farbe bekennen.
    • Druck auf Moskau muss erhöht werden, Trump sträubt sich.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gipfel in Washington:

    "Merz ist zu Recht bei der von Trump in Alaska aufgegebenen Forderung geblieben, dass zuerst die Waffen schweigen müssen, wenn über einen Frieden verhandelt werden soll. Nur dann könnte man Putin glauben, dass auch er den Frieden will, wie er und Trump behaupten. Große Hoffnung, dass der Kreml schon jetzt zur Beendigung seines Krieges bereit ist, besteht jedoch nicht. Dazu müsste der politische, wirtschaftliche und militärische Druck auf Moskau erhöht werden, wogegen Trump sich weiter sträubt. Gleichwohl ist es richtig, Putin in einen Verhandlungsprozess zu ziehen. In ihm muss er Farbe bekennen. Täuscht, lügt und betrügt er dabei, wie nicht erst seit der Invasion der "grünen Männchen" auf der Krim, dann wird auch der Druck auf Trump größer, sich nicht länger von Putin vorführen zu lassen, als sei er dessen Pudel."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gipfel in Washington "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gipfel in Washington: "Merz ist zu Recht bei der von Trump in Alaska aufgegebenen Forderung geblieben, dass zuerst die Waffen schweigen müssen, wenn über einen Frieden verhandelt werden soll. Nur dann könnte …