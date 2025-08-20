Israelischer Planungsausschuss berät über umstrittene E1-Siedlung

(In einer früheren Version des Artikels hieß es im letzten Absatz: Es ist Schätzungen zufolge etwa zwölf Quadratmeter groß. Richtig muss es heißen: Es ist Schätzungen zufolge etwa zwölf Quadratkilometer groß.)

TEL AVIV/RAMALLAH (dpa-AFX) - Ein israelischer Planungsausschuss berät am Mittwoch (9.00 Uhr/Ortszeit) über eine Genehmigung von umstrittenen Bauplänen für Siedlungen in einem besonders sensiblen Gebiet im Westjordanland. Dabei geht es um den Bau von rund 3.400 Wohneinheiten in dem sogenannten E1-Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim. Das Gebiet gilt wegen der geografischen Lage als heikel im Konflikt mit den Palästinensern.