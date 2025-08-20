Sungrow stellt erstmals Wechselrichter für Balkonkraftwerke vor

MÜNCHEN, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- Balkonkraftwerke verbreiten sich als einfache und effiziente Energielösung aktuell rapide in deutschen Haushalten. Sungrow, führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, präsentiert nun seine erste Wechselrichter-Lösung, die speziell für PV-Anlagen in und auf Balkonen, Garagen, Gärten und Terrassen entwickelt wurde. Das System ist aktuell als 450 oder 800-W-Version (S450S und S800S) erhältlich und kombiniert intelligente Funktionen in Verbindung mit minimalistischer Ästhetik. Dadurch kann es an bis zu zwei PV-Module angeschlossen werden und sich zugleich leicht in unterschiedliche Wohnumgebungen integrieren.

„Wir sind stolz darauf, mit der Einführung der S450S und S800S den Trend zu Balkonkraftwerken weiter anschieben zu können – ein Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung für jedermann", erklärt Christian Welz, Country Manager für Deutschland bei Sungrow. „Unsere Produkte bieten einfache und benutzerfreundliche Installation bei gleichzeitig umfassendem Schutz- und intelligenten Steuerungsfunktionen."

In Deutschland sind die Produkte ab jetzt über solar-burner.de erhältlich.

Einfache DIY-Installation – auch für Anfänger

Die Balkonlösung von Sungrow zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus – so ist der S800S etwa so groß wie ein Standardbuch. Der ergonomische Griff auf der Rückseite ermöglicht eine schnelle Installation durch nur eine Person, die dank des Plug & Play-Setup in nur drei Schritten abgeschlossen ist. Das System unterstützt den Eingangsstrom 16 A, ist vollständig kompatibel mit allen gängigen PV-Modulen und auf die Anforderungen zur Benutzerinstallation angepasst.

„Wir sehen immer mehr Nachfrage nach effizienten Wechselrichter-Lösungen für den Heimgebrauch – gerade beim Boom-Thema Balkonkraftwerke", sagt Sven Rouenhoff, Geschäftsführer bei yuma. „Die Mikro-Wechselrichter von Sungrow passen hier hervorragend und sind dabei sehr robust und leicht zu installieren. Wir freuen uns, diese Produkte anzubieten und unsere Partnerschaft in Zukunft weiter vertiefen zu können."

Umfassender Daten- und Hardware-Schutz

Der Mikrowechselrichter ist mit vielfältigen und zuverlässigen Schutzmechanismen ausgestattet. So verwendet er Stäubli-Standardstecker für sichere Modulverbindungen und die Spannung auf der DC-Seite wird unter 60 V gehalten, was elektrische Fehlfunktionen minimiert. Die Hülle ist dank IP67-Schutz staub- und wasserdicht und bietet auch bei starkem Regen zuverlässigen Schutz. Die C5-Korrosionsklasse sorgt für stabile Leistung in salzreichen Küstenumgebungen und verhindert Rostbildung. Außerdem verfügt das System über die strengen Zertifizierungen von TÜV Rheinland und VDE, die beste Funktionalität und kann den Schutz anderer Elektrogeräte in der Umgebung gewährleisten