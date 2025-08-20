Plaid Technologies Inc. startet am 18. August 2025 unter dem Symbol „STIF“ in den Handel

Vancouver, British Columbia – 14. August 2025 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (vormals Veji Holdings Ltd.) (CSE: STIF) (OTC Pink: VEJIF) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die endgültige Genehmigung erhalten hat, den Handel an der Canadian Securities Exchange (die „Börse“) unter dem neuen Namen „Plaid Technologies Inc.“ und dem neuen Symbol „STIF“ (CUSIP: 726135106, ISIN: CA7261351067) bei der Marktöffnung am Montag, den 18. August 2025 aufzunehmen, nachdem die Börse eine grundlegende Änderungstransaktion (die „Transaktion“) genehmigt hatte, die zuvor vom Unternehmen am 30. Juli 2025 bekannt gegeben wurde.

Weitere Einzelheiten zur Transaktion sind in der Notierungserklärung des Unternehmens vom 13. August 2025 enthalten, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca hinterlegt ist.

Im Zusammenhang mit dieser Änderung der Notierung besteht kein Handelsbedarf für die Aktionäre.

Das Management freut sich über die Aufnahme des Handels mit Stammaktien an der Börse und die Chancen, die es den Investoren bietet, während das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten weiter vorantreibt.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung der Technologie zur Anreicherung von Beton mit Graphen. Es befasst sich mit der Weiterentwicklung einer proprietären Technologie zur gleichmäßigen Verteilung von Graphen in Zement und treibt eine Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Herstellung von expandiertem Graphit für industrielle Anwendungen voran.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „voraussehen“, „schätzen“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Aussagen zu den zukünftigen Plänen des Unternehmens, der Entwicklung, dem Betrieb und der Vermarktung seines Geschäfts. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren, Annahmen und Erwartungen beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf sein Geschäft sowie andere Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die zur Entwicklung von zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der vorherrschenden Marktbedingungen und allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerblicher, politischer und sozialer Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.