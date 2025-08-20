    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 20. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Geberit und Analog Devices veröffentlichen Zahlen.
    • Verbraucherpreise und Erzeugerpreise in Deutschland.
    • Gamescom startet mit politischen Eröffnungen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen
    13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
    14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung
    22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

    USA: Target, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2025 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 6/25
    08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    09:10 DEU: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Rede bei International Business Council of the World Economic Forum, Genf 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Start der Computer- und Videospielemesse Gamescom, Köln + 10.00 NRW-Innenminister Herbert Reul besucht Verfassungsschutz auf der Gamescom, Halle 10.1, Stand C-025 + 11.00 Rundgang von NRW-Ministerpräsident Wüst und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär + 13.00 Politische Eröffnung mit Reden von Wüst und Bärr

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
