Implenia: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2023!
Implenia setzt seinen Erfolgskurs fort: Mit einem EBIT von CHF 57,0 Mio. und einem Umsatzplus von 6,6% zeigt das erste Halbjahr 2025 beeindruckende Wachstumszahlen.
- Implenia erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 57,0 Mio., was einer Steigerung von 12,9% entspricht.
- Der Umsatz stieg um 6,6% auf CHF 1,86 Mrd., und der Auftragsbestand erhöhte sich um 9,8% auf CHF 7,78 Mrd.
- Die Division Buildings steigerte ihr EBIT auf CHF 41,5 Mio., während der Umsatz auf CHF 871 Mio. sank. Der Auftragsbestand stieg auf CHF 2,57 Mrd.
- Die Division Civil Engineering erzielte ein EBIT von CHF 15,9 Mio. und einen Umsatz von CHF 1,008 Mrd., mit einem Auftragsbestand von CHF 5,153 Mrd.
- Die Eigenkapitalquote lag bei 21,3%, und der Free Cash Flow verbesserte sich auf CHF −168 Mio.
- Implenia bestätigt das EBIT-Ziel von CHF ~140 Mio. für das Gesamtjahr 2025 und strebt mittelfristig eine EBIT-Marge von über 4,5% an.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Implenia ist am 20.08.2025.
+0,57 %
-2,77 %
+8,00 %
+21,44 %
+83,43 %
+104,15 %
+61,92 %
+313,82 %
ISIN:CH0023868554WKN:A0JEGJ
