NOVAVEST Real Estate: Gewinnsprung im 1. Halbjahr 2025!
Novavest Real Estate AG glänzt mit einem Gewinnsprung von über 150% im ersten Halbjahr 2025 und setzt auf strategische Optimierungen für nachhaltiges Wachstum.
- Novavest Real Estate AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinn von CHF 16.0 Mio., was einer Steigerung von über 150% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Gewinn ohne Neubewertungserfolg betrug CHF 12.7 Mio., was eine Erhöhung um 52% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Der Marktwert des Immobilienportfolios lag per 30. Juni 2025 bei CHF 1'004.2 Mio., nach dem Verkauf von fünf kleineren Liegenschaften.
- Die Soll-Mietzinseinnahmen wurden annualisiert auf CHF 41.9 Mio. erhöht, während die Leerstandsquote auf 2.3% gesenkt wurde.
- Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie stieg auf CHF 41.79, und die Fremdbelehnungsquote wurde auf 52.6% reduziert.
- Novavest plant, durch Portfoliooptimierungen und Mietertragssteigerungen die Ausschüttungspolitik zu verbessern und überschüssige Liquidität für die Reduktion der Fremdbelehnung oder Aktienrückkäufe zu nutzen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Novavest Real Estate ist am 20.08.2025.
