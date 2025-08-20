69 0 Kommentare Rekordwachstum 2025: Halbjahreszahlen übertreffen Erwartungen!

Sensirion Holding AG glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit einem beeindruckenden Umsatzplus von 44,2 %. A2L-Leckagesensoren in den USA und eine gesteigerte Nachfrage aus China sind die Motoren dieses Erfolgs. Mit einer Bruttomarge von 51,5 % und einer EBITDA-Marge von 19,8 % zeigt Sensirion solide finanzielle Stärke. Die Jahresprognose bleibt optimistisch mit einem erwarteten Umsatz von CHF 320 bis 340 Mio. Neue CO₂-Sensoren und die Expansion in Methanüberwachung zeigen Sensirions Innovationsgeist. Trotz geopolitischer Unsicherheiten bleibt Sensirion dank globaler Präsenz flexibel.

wO Newsflash

