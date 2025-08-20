Rekordwachstum 2025: Halbjahreszahlen übertreffen Erwartungen!
Sensirion Holding AG glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit einem beeindruckenden Umsatzplus von 44,2 %. A2L-Leckagesensoren in den USA und eine gesteigerte Nachfrage aus China sind die Motoren dieses Erfolgs. Mit einer Bruttomarge von 51,5 % und einer EBITDA-Marge von 19,8 % zeigt Sensirion solide finanzielle Stärke. Die Jahresprognose bleibt optimistisch mit einem erwarteten Umsatz von CHF 320 bis 340 Mio. Neue CO₂-Sensoren und die Expansion in Methanüberwachung zeigen Sensirions Innovationsgeist. Trotz geopolitischer Unsicherheiten bleibt Sensirion dank globaler Präsenz flexibel.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Sensirion Holding AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Umsatzwachstum von 44,2 % in Schweizer Franken, getrieben durch A2L-Leckagesensoren in den USA und erhöhte Nachfrage nach Umweltsensoren aus China.
- Die Bruttomarge stieg auf 51,5 %, und die EBITDA-Marge verbesserte sich signifikant auf 19,8 %.
- Sensirion bestätigt die Jahresprognose für 2025 mit einem erwarteten konsolidierten Umsatz von CHF 320 bis 340 Mio., was einem organischen Wachstum von 16 bis 23 % gegenüber 2024 entspricht.
- Der Automobilmarkt stagnierte, während der Medizintechnikmarkt um 56 % und der Industriemarkt um 69 % wuchsen.
- Sensirion verfolgt weiterhin seine Wachstumsstrategie, einschließlich der Einführung eines neuen chipbasierten CO₂-Sensors und der Expansion in neue Geschäftsfelder wie die Überwachung von Methanemissionen.
- Die geopolitischen Unsicherheiten und Wechselkursentwicklungen stellen Herausforderungen dar, jedoch bleibt Sensirion aufgrund seiner globalen Produktionspräsenz flexibel.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Sensirion Holding ist am 20.08.2025.
+1,64 %
-3,93 %
-11,48 %
+4,06 %
+6,36 %
-34,33 %
+72,23 %
+107,80 %
ISIN:CH0406705126WKN:A2JGBW
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte