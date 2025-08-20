73 0 Kommentare Beeindruckendes Halbjahresergebnis 2025: Zug Estates Holding (B)

Zug Estates Holding AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende finanzielle Erfolge und nachhaltige Fortschritte, die das Unternehmen auf Wachstumskurs halten.

Das Konzernergebnis der Zug Estates Holding AG im ersten Halbjahr 2025 betrug CHF 63.9 Mio., was einer Steigerung von 127.1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Liegenschaftenertrag stieg um 6.0% auf CHF 35.9 Mio., und die Leerstandsquote blieb mit 0.9% auf einem sehr niedrigen Niveau.

Der Neubewertungsgewinn im ersten Halbjahr 2025 betrug CHF 50.1 Mio., verglichen mit CHF 11.5 Mio. im Vorjahr, was zu einem Anstieg des Portfoliowerts auf CHF 1.92 Mrd. führte.

Die Eigenkapitalquote verbesserte sich leicht von 56.1% auf 56.4%, und die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierungen sank von 3.6 auf 3.1 Jahre.

Die Bauarbeiten beim Projekt S43/45 auf dem Suurstoffi-Areal verlaufen planmäßig, und der politische Bewilligungsprozess für den Lebensraum Metalli in Zug wurde erfolgreich gestartet.

Die Garden Park Zug AG erhielt das Nachhaltigkeitslabel ibex fair-stay GOLD und erreichte die höchste Stufe im Swisstainable-Programm von Schweiz Tourismus.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Zug Estates Holding (B) ist am 20.08.2025.



