DAX-FLASH
Verluste erwartet nach Nasdaq-Schwäche
- Dax bleibt unter 24.500 Punkten, Schlingerkurs.
- Aktueller Stand: 24.291 Punkte, -0,5% zum Vortag.
- Keine spannenden Ereignisse am Mittwoch erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt unterhalb seiner Charthürde bei 24.500 Punkten auf Schlingerkurs. Am Mittwochmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn auf 24.291 Punkte und damit ein halbes Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Damit entfernt sich der Dax auch wieder etwas weiter von seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Im US-Handel hatten am Dienstagabend vor allem Technologiewerte einen schweren Stand. Der Nasdaq 100 korrigierte bei deutlichen Verlusten des Schwergewichts Nvidia an seine 21-Tage-Linie. Am Mittwoch stehen weder von Unternehmens- noch von Konjunkturseite spannende Ereignisse auf der Agenda./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 175,6 auf Nasdaq (20. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von -3,21 %/+13,87 % bedeutet.
