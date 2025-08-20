Verluste erwartet nach Nasdaq-Schwäche

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 175,6 auf Nasdaq (20. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von -3,21 %/+13,87 % bedeutet.