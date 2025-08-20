1inch ist Vorreiter bei Solana-Cross-Chain-Swaps und ermöglicht nahtlose Interoperabilität

Solana-Cross-Chain-Swaps sind nun über die 1inch dApp, die 1inch Wallet und die 1inch Fusion+ APIs verfügbar. Mit dieser Version können Benutzer Assets nahtlos zwischen Solana und mehr als zwölf EVM-Chains auf sichere, effiziente und MEV-geschützte Weise verschieben.

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- 1inch, der führende DEX-Aggregator, führt als Branchenneuheit native dezentrale Cross-Chain-Swaps zwischen Solana und allen wichtigen EVM-Netzwerken ein – ohne auf Bridges und Messaging-Protokolle angewiesen zu sein. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mission von 1inch dar, DeFi zu einer interoperablen Erfahrung zu vereinheitlichen.

Warum das wichtig ist

Zum ersten Mal können die Benutzer Assets direkt zwischen Solana- und EVM-Netzwerken austauschen, ohne Bridges zu benutzen. Die wichtigsten Vorteile sind:

- Maximale Sicherheit: Da keine Bridges oder Nachrichtenprotokolle erforderlich sind, ist dies der sicherste Weg, Assets auf Solana zu übertragen und von dort zu entfernen.

- Nahtlose Ausführung: Nutzer können ihren Trade signieren und veröffentlichen, sodass Resolver darum konkurrieren können, ihn zu den besten Konditionen auszuführen.

- Die besten Preise: Unübertroffene Liquidität und MEV-Schutz durch Design.

Wegweisende native dezentrale Cross-Chain-Swaps

Vor einigen Monaten hat 1inch die Unterstützung für Solana hinzugefügt und nutzt damit dessen Blockzeiten mit geringer Latenz und das robuste Ökosystem. Mit der vollständigen Cross-Chain-Fähigkeit wird die Fragmentierung zwischen Solana- und EVM-Ökosystemen nun endlich beseitigt.

„Die Geschwindigkeit und Effizienz von Solana machten es zu einem idealen Kandidaten für unsere nächste Herausforderung im Bereich der Cross-Chain-Swaps", erklärte Sergej Kunz, Mitbegründer von 1inch. „Durch den Wegfall von Bridges und Messaging-Protokollen wie LayerZero oder Chainlink CCIP bieten wir eine grundlegend sicherere und reibungslosere Cross-Chain-Erfahrung."

Die Cross-Chain-Funktionalität von 1inch für Solana stellt außerdem einen erheblichen Schub für das gesamte Solana-Ökosystem dar, da sie die Isolation von Solana von anderen Blockchains beendet und es durch die Zuführung neuer Liquidität und Nutzer zu einem vollwertigen DeFi-Hub macht.

Solana-Token können nun direkt gegen Vermögenswerte in EVM-Netzwerken gehandelt werden, wodurch das Ökosystem für Nutzer geöffnet wird, die noch nie mit Solana interagiert haben.

Sowohl für Nutzer als auch für Entwickler

Solana-Cross-Chain-Swaps werden nun vollständig in allen 1inch-Produkten unterstützt:

1inch dApp - für nahtlose, benutzerfreundliche Swaps.

- für nahtlose, benutzerfreundliche Swaps. 1inch Wallet - für mobile Benutzer, die ihre Assets unterwegs verwalten möchten.

- für mobile Benutzer, die ihre Assets unterwegs verwalten möchten. 1inch Fusion+ API - ermöglicht es Entwicklern, vertrauenswürdige Solana-<>EVM-Swaps in ihre eigenen Projekte zu integrieren.

Dies eröffnet neue Liquiditätswege und Handelsmöglichkeiten, sodass DeFi-Teilnehmer ohne zusätzliche Schritte in zuvor isolierten Ökosystemen agieren können.

Was kommt als Nächstes?

1inch setzt seine Mission zur Vereinheitlichung des DeFi-Sektors fort und plant die Unterstützung weiterer Nicht-EVM-Chains. Der Weg zu einer effizienteren und benutzerfreundlicheren DeFi-Erfahrung schreitet voran.

Informationen zu 1inch

1inch beschleunigt dezentralisierte Finanzen mit einem nahtlosen Krypto-Handelserlebnis für 24M Nutzer. 1inch ist nicht nur die führende Plattform für kostengünstige und effiziente Token-Swaps mit einem täglichen Handelsvolumen von 500 Millionen US-Dollar, sondern bietet auch eine Reihe innovativer Tools, darunter eine sichere Wallet zur Selbstverwahrung, einen Portfolio-Tracker zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte, ein Entwicklerportal zum Aufbau auf seiner Spitzentechnologie und sogar eine Debitkarte für einfache Krypto-Ausgaben. Durch kontinuierliche Innovation vereinfacht 1inch DeFi für alle.

