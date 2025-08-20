Emmi glänzt 2025: Starkes Wachstum und solide Halbjahreszahlen
Emmi startet mit einem beeindruckenden Wachstum ins Jahr 2025, trotz negativer Währungseffekte und sinkender EBIT-Marge. Die Übernahme der Mademoiselle Desserts Gruppe beflügelte den Umsatz, während besonders die Märkte in Brasilien, Chile und Mexiko zum Erfolg beitrugen. Emmi bleibt optimistisch und bestätigt die Ertragsprognosen.
Foto: adobe.stock.com
- Emmi erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein organisches Wachstum von 4.4 % und einen Umsatzanstieg von 12.7 % auf CHF 2’272.4 Millionen, trotz negativer Währungseffekte von 3.5 %.
- Die Akquisition der Mademoiselle Desserts Gruppe trug erheblich zum Wachstum bei, mit einem Akquisitionseffekt von 11.8 %.
- Die EBITDA-Marge blieb stabil bei 9.8 %, während die EBIT-Marge auf 6.4 % sank, beeinflusst durch negative Fremdwährungseffekte.
- Die Division Americas zeigte ein starkes organisches Wachstum von 8.3 %, getrieben durch die Märkte in Brasilien, Chile und Mexiko.
- Emmi erwartet für das Gesamtjahr 2025 ein leicht höheres organisches Wachstum und bestätigt die Ertragsprognosen für EBIT und Reingewinnmarge.
- Emmi hat Fortschritte in der Nachhaltigkeit erzielt, darunter recyclingfähige Verpackungen und die Erneuerung der B Corp-Zertifizierung der Mademoiselle Desserts Gruppe.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Emmi ist am 20.08.2025.
ISIN:CH0012829898WKN:798263
