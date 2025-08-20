    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    Tech-Konzern

    SoftBank rutscht über 9 % ab – Asiens Techwerte folgen schwacher Wall Street

    Nach der jüngsten schwächeren Entwicklung an der Wall Street fallen Asiens Tech-Aktien deutlich. So rutschte die SoftBank-Aktie nach dem 2-Mrd.-US-Dollar-Deal mit Intel um bis zu 9,2 Prozent ab.

    Tech-Konzern - SoftBank rutscht über 9 % ab – Asiens Techwerte folgen schwacher Wall Street
    Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press Wire

    Schwächelnde Techkurse in den USA lösten am Mittwoch eine Verkaufswelle in Asien aus. In Tokio stürzten die Aktien der SoftBank zeitweise um 9,2 Prozent ab – es war der zweite Tagesverlust in Folge, nachdem das Unternehmen ein Investment von zwei Milliarden US-Dollar in Intel gemeldet hatte.

    Auch andere japanische Branchenwerte gaben nach. Der Halbleiterzulieferer Advantest fiel in der Spitze um 6,27 Prozent, Renesas Electronics lag zuletzt 2,46 Prozent im Minus und Tokyo Electron 0,75 Prozent. Auch Tech-Titel in Südkorea, Taiwan und Hongkong sackten ab.

    Politischer Zündstoff: Laut Reuters erwägt der US-Handelsminister, Howard Lutnick, eine Beteiligung der Regierung an Chipunternehmen, die beim Bau neuer Werke Fördergelder aus dem CHIPS-Gesetz erhalten. Der CHIPS and Science Act soll die heimische Halbleiterproduktion, Forschung und Innovation stärken.

    In Taiwan gaben TSMC und Hon Hai Precision Industry (Foxconn) um 1,69 Prozent bzw. 2,16 Prozent nach. TSMC fertigt Nvidias Hochleistungs-GPUs für große Sprachmodelle und Foxconn arbeitet strategisch mit Nvidia an sogenannten KI-Fabriken. In Südkorea verlor SK Hynix 3,33 Prozent, während Samsung Electronics 0,75 Prozent zulegte. TSMC, Samsung und SK Hynix gehören zu den Unternehmen, die bereits Mittel aus dem CHIPS-Programm erhalten haben.

    In Hongkong büßte der Hang Seng Tech Index am Morgen 0,87 Prozent ein. Die schwächsten Werte zeigten sich bei Kuaishou Technology (−4,8 %), JD Health International (−3,31 %) und Horizon Robotics (−2,29 %). Auch Schwergewichte wie Alibaba (–1,44 %) und Xiaomi (–1,34 %) gerieten unter Druck.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
