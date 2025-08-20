UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Graham Doyle passte sein Bewertungsmodell in seiner Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die Resultate des dritten Geschäftsquartals an. Die Markterwartungen an die bereinigten operativen Ergebnisse bis 2029 hält er für bis zu 6 Prozent zu hoch. Die Aktienbewertung passe aber in etwa./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 47,54EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

