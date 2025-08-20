UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead schaute sich die in der Vorwoche angekündigten Änderungen an Preisen und Lizenzmodell am Mittwoch noch einmal genauer an. Letztlich standardisiere Microsoft seine Preise, was einen leichten Anstieg für die Kunden bedeute./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 509,8USD auf Nasdaq (20. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

