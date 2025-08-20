    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead schaute sich die in der Vorwoche angekündigten Änderungen an Preisen und Lizenzmodell am Mittwoch noch einmal genauer an. Letztlich standardisiere Microsoft seine Preise, was einen leichten Anstieg für die Kunden bedeute./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:53 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 509,8USD auf Nasdaq (20. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Karl Keirstead
    Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 650
    Kursziel alt: 650
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 650,00$, was eine Steigerung von +27,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead schaute sich die in der Vorwoche angekündigten Änderungen an Preisen und Lizenzmodell am Mittwoch noch einmal genauer …