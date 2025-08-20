LLB-Gruppe beeindruckt mit starkem Halbjahresergebnis!
Die LLB-Gruppe zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Wachstumszahlen, trotz Herausforderungen durch gesunkene Zinsen und Integrationskosten.
Foto: adobe.stock.com
- Die LLB-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis von CHF 91.0 Mio., was einem Anstieg von 0.9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Geschäftsvolumen wuchs auf CHF 117.2 Mia. (+3.3 %) und die Kundenvermögen überstiegen erstmals die Marke von CHF 100 Mia.
- Die Netto-Neugeld-Zuflüsse stiegen auf CHF 1.4 Mia., während das organische und akquisitorische Wachstum insgesamt CHF 4.4 Mia. betrug.
- Der Geschäftsertrag erhöhte sich um 10.5 % auf CHF 312.8 Mio., wobei das Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft besonders positiv abschnitt.
- Der Geschäftsaufwand stieg auf CHF 204.6 Mio., hauptsächlich aufgrund der Übernahme der ZKB Österreich, was zu einem Anstieg des Personalbestands führte.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Konzernergebnis unter dem Vorjahresniveau erwartet, bedingt durch ein gesunkenes Zinsniveau und Integrationskosten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Liechtensteinische Landesbank ist am 20.08.2025.
+0,55 %
-5,21 %
-5,70 %
+67,43 %
ISIN:LI0355147575WKN:A2DYXV
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte