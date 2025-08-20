TAG Immobilien erlöst gut 288 Millionen Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 14,98 auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -0,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -6,35 %/+33,78 % bedeutet.