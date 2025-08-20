    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien

    Kapitalmaßnahmen

    TAG Immobilien erlöst gut 288 Millionen Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • TAG Immobilien erzielt 288,2 Mio. Euro durch Aktien.
    • 12,5 Mio. neue Anteile zu 14,90 Euro platziert.
    • Einnahmen finanzieren Kauf von 5.300 Wohnungen in Polen.
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat durch die Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen knapp 288,2 Millionen Euro eingenommen. Die knapp 12,5 Millionen neuen Anteile wurden zu 14,90 Euro das Stück platziert, wie das im MDax notierte Unternehmen am späten Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Der Erlös habe daher bei brutto 185,9 Millionen Euro gelegen. Durch den am Dienstag kurz nach Ende des Xetra-Handels angekündigten Schritt steige die Zahl der Aktien um etwas mehr als sieben Prozent auf rund 189 Millionen Aktien.

    Außerdem wurde wie angekündigt eine bis 2031 laufende Wandelanleihe aufgestockt. Dadurch nahm TAG Immobilien weitere 102 Millionen Euro ein. Die neuen Wandelschuldverschreibungen können in bis zu 5,2 Millionen Anteile oder knapp drei Prozent des Grundkapitals umgewandelt werden. Mit den Einnahmen will TAG Immobilien einen Teil eines rund 565 Millionen Euro teuren Kaufs von rund 5.300 Mietwohnungen in Polen finanzieren./zb/jha/

    TAG Immobilien

    -0,53 %
    -1,66 %
    +2,21 %
    +3,06 %
    +2,71 %
    +55,87 %
    -34,67 %
    +49,50 %
    +108,82 %
    ISIN:DE0008303504WKN:830350

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 14,98 auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -0,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -6,35 %/+33,78 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
