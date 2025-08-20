Kapitalmaßnahmen
TAG Immobilien erlöst gut 288 Millionen Euro
- TAG Immobilien erzielt 288,2 Mio. Euro durch Aktien.
- 12,5 Mio. neue Anteile zu 14,90 Euro platziert.
- Einnahmen finanzieren Kauf von 5.300 Wohnungen in Polen.
HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat durch die Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen knapp 288,2 Millionen Euro eingenommen. Die knapp 12,5 Millionen neuen Anteile wurden zu 14,90 Euro das Stück platziert, wie das im MDax notierte Unternehmen am späten Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Der Erlös habe daher bei brutto 185,9 Millionen Euro gelegen. Durch den am Dienstag kurz nach Ende des Xetra-Handels angekündigten Schritt steige die Zahl der Aktien um etwas mehr als sieben Prozent auf rund 189 Millionen Aktien.
Außerdem wurde wie angekündigt eine bis 2031 laufende Wandelanleihe aufgestockt. Dadurch nahm TAG Immobilien weitere 102 Millionen Euro ein. Die neuen Wandelschuldverschreibungen können in bis zu 5,2 Millionen Anteile oder knapp drei Prozent des Grundkapitals umgewandelt werden. Mit den Einnahmen will TAG Immobilien einen Teil eines rund 565 Millionen Euro teuren Kaufs von rund 5.300 Mietwohnungen in Polen finanzieren./zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 14,98 auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -0,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -6,35 %/+33,78 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Deutsche Bank stuft gestern herauf auf 18 Euro ; zum ersten Mal seit einem Jahr wird wieder die 16 überschritten - mit einem Einstieg von knapp 10 Euro kommt man ins ( Verkaufs)grübeln .... . Weder fundamental noch charttechnisch fühle ich mich hier in sicherem Gewässer . Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Die Richtung stimmt, allerdings ist TAG im Verhältnis zu GCP echt teuer. Man bezahlt 75 Cent je 1 Eur EPRA NTA, bei GCP sind es nur 46 Cent zum Ende 1. Quartals gewesen.
gut für Bestandsmieter. Aber schlecht für Leute die Wohnungen suchen und höhere Preise bezahlen können und schlecht für Investoren.
Viele werden ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen. Also Augenwischerei.