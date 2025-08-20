Geberit: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025!
Geberit AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 trotz Herausforderungen Stärke: Umsatzplus, stabile Cashflows und positive Aussichten für das Gesamtjahr.
- Geberit AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 trotz eines anspruchsvollen Umfelds überzeugende Ergebnisse.
- Der Nettoumsatz stieg um 1,7% auf CHF 1’665 Mio., währungsbereinigt um 3,9%.
- Der operative Cashflow (EBITDA) betrug CHF 514 Mio. mit einer EBITDA-Marge von 30,9%.
- Die EBITDA-Marge sank um 70 Basispunkte, hauptsächlich aufgrund von Einmalkosten für die Schließung eines Werks.
- Der Gewinn je Aktie fiel um 2,7% auf CHF 10.28; ohne Einmalkosten wäre er um 1,0% gestiegen.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Geberit ein Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von rund 4% und eine EBITDA-Marge von rund 29%.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Geberit ist am 20.08.2025.
Der Kurs von Geberit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 668,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 669,30EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:CH0030170408WKN:A0MQWG
