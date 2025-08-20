Kapsch TrafficCom: Überraschende Q1-Ergebnisse für 2025/26
Kapsch TrafficCom startet mit einem Umsatzrückgang ins Jahr 2025/26, doch dank kluger Strategien und positiver Entwicklungen in Deutschland steigt das EBIT, was Hoffnung für die Zukunft weckt.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Umsatz von Kapsch TrafficCom im ersten Quartal 2025/26 beträgt EUR 100 Mio., was einem Rückgang von 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, hauptsächlich aufgrund des Wegfalls von zwei großen Projekten.
- EBIT steigt auf EUR 22 Mio. dank Erträgen aus Deutschland und effizientem Kostenmanagement.
- Vergleichsweise Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland erzielt, die positive Auswirkungen auf Liquidität und Nettoverschuldung im zweiten Quartal haben wird.
- Umsatzrückgang im Mautsegment um 29 % auf EUR 74 Mio., während das EBIT in diesem Segment auf EUR 20 Mio. steigt.
- Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit beträgt EUR -21 Mio., was auf Projektfortschritte und Veränderungen im Nettoumlaufvermögen zurückzuführen ist.
- Für das Gesamtjahr 2025/26 wird ein Umsatzrückgang auf rund EUR 510 Mio. erwartet, jedoch eine EBIT-Steigerung aufgrund des Mittelzuflusses aus dem Schiedsverfahren mit Deutschland.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kapsch TrafficCom ist am 20.08.2025.
Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,2200EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.
-1,38 %
+1,42 %
+1,14 %
-3,78 %
-16,24 %
-42,30 %
-49,32 %
-79,60 %
ISIN:AT000KAPSCH9WKN:A0MUZU
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte