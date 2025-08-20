    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Verluste erwartet

    • Dax bleibt unter 24.500 Punkten, Verlust von 0,5%.
    • Nasdaq leidet unter Technologiewerten, Dow stabil.
    • Asiatische Märkte fallen, Nikkei 225 um 1,5% gesunken.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Verluste erwartet
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax bleibt am Mittwoch unterhalb seiner Charthürde bei 24.500 Punkten auf Schlingerkurs. Am Morgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn auf 24.291 Punkte und damit ein halbes Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Damit entfernt sich der Dax auch wieder etwas weiter von seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Im US-Handel hatten am Dienstagabend vor allem Technologiewerte einen schweren Stand. Der Nasdaq 100 korrigierte bei deutlichen Verlusten des Schwergewichts Nvidia an seine 21-Tage-Linie. Am Mittwoch stehen weder von Unternehmens- noch von Konjunkturseite spannende Ereignisse auf der Agenda.

    USA: - DOW STABIL; NASDAQ SCHWACH - Kursverluste der Technologiekonzerne haben am Dienstag die Nasdaq-Börse belastet. Zugleich gab der gut aufgenommene Quartalsbericht der Baumarktkette Home Depot auch Aktien anderer Handelsketten Auftrieb und stützte die Standardwerte. Der Dow Jones Industrial erreichte im frühen Handel ein Rekordhoch, bevor die Gewinne rasch vollständig abbröckelten. Die Anleger blieben vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole vorsichtig. Vor allem die Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitag wird mit Spannung erwartet. Durchwachsene Daten vom US-Immobilienmarkt gaben keine klaren Impulse. Der Dow legte zum Handelsschluss um 0,02 Prozent auf 44.922,27 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,59 Prozent auf 6.411,37 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,39 Prozent auf 23.384,77 Zähler ein.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Die Schwäche der Technologiewerte in den USA drückte auch in Asien auf die Stimmung. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 1,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,6 Prozent nach und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte 0,1 Prozent ein.

    ^
    DAX 24.423,07 0,45%
    XDAX 24.368,96 0,10%
    EuroSTOXX 50 5.483,28 0,89%
    Stoxx50 4.596,74 0,79%

    DJIA 44.922,27 0,02%
    S&P 500 6.411,37 -0,59%
    NASDAQ 100 23.384,77 -1,39%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,05 -0,02%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1634 -0,11%
    USD/Yen 147,55 -0,09%
    Euro/Yen 171,65 -0,20%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 113.635 0,68%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 65,98 0,19 USD WTI 62,50 0,15 USD°

    DAX

    -0,14 %
    +0,76 %
    +0,47 %
    +2,50 %
    +32,79 %
    +78,34 %
    +88,71 %
    +124,31 %
    +212,33 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 175,6 auf Nasdaq (20. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von -3,21 %/+13,87 % bedeutet.




