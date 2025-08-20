China-Meme-Aktie? Pop Mart geht nach Zahlen steil! Gewinnsprung dank Labubu-Boom

So steigerte der chinesische Spielwarenhersteller den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 204,4 Prozent auf 13,88 Milliarden Yuan (rund 1,93 Milliarden US-Dollar). Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn kletterte um 396,5 Prozent auf 4,57 Milliarden Yuan. Damit übertrifft Pop Mart die erst im Vormonat ausgegebene Messlatte von mindestens +200 Prozent Umsatz und +350 Prozent Gewinn.

Der Hype um die "ugly-cute"-Figuren treibt die Aktie des chinesischen Spielzeugherstellers Pop Mart nach einem schwachen Start klar ins Plus. Zur Eröffnung gab die Aktie bis zu 4,7 Prozent nach, lag jedoch am späten Vormittag Ortszeit rund 8 Prozent höher. Auslöser hierfür sind starke Halbjahreszahlen, die die eigenen Ziele übertreffen.

Treiber bleibt das Erfolgs-Produkt Labubu: Plüschtiere und Accessoires – etwa Schlüsselanhänger für rund 30 US-Dollar – sind weltweit gefragt und werden von Stars wie Rihanna oder Lisa (Blackpink) getragen. Vermarktet werden die Figuren vor allem über "Blind Boxes", bei denen das konkrete Motiv erst nach dem Öffnen sichtbar wird.

Regulatorisch steht dieses Modell jedoch im Fokus. So forderten chinesische Staatsmedien im Juni schärfere Regeln für Blind-Box-Spielzeug und Sammelkarten für Kinder unter acht Jahren, inklusive Altersprüfung an der Kasse und elterlicher Zustimmung bei Online-Käufen.

International wächst Pop Mart rasant: In der Region Asien-Pazifik ohne China war das Unternehmen am stärksten im Ausland vertreten, die Erlöse stiegen dort um 257,8 Prozent auf 2,85 Milliarden Yuan. Die Region Amerika wurde mit einem Plus von über 1.000 Prozent auf 2,26 Milliarden Yuan zur zweitgrößten Auslandsregion. Das Management betont, dass geistiges Eigentum den Kern des Geschäfts bildet und die globale Expansion weiter forciert werden soll.

Trotz des operativen Rückenwinds bleibt Skepsis bestehen, da Marktbeobachter auf die Unsicherheit verweisen, wie lange Produukte wie Labubu auf dem aktuellen Popularitätsniveau bleiben. Laut Daten von LSEG hat sich die Aktie seit Jahresbeginn bereits mehr als verdreifacht. Dieses Bewertungsniveau spiegelt aus Sicht mancher Analysten die langfristigen Geschäftsrisiken nicht vollständig wider.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pop Mart International Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 33,60EUR auf Tradegate (20. August 2025, 08:33 Uhr) gehandelt.





