Aktie greift nach letztem Strohalm

Die Friedensbemühungen im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hören Anleger von Rüstungskonzernen nicht gerne, in der Folge markierte Hensoldt Anfang Juni sein letztes markantes Rekordhoch und ging anschließend in einen geordneten Abwärtstrend über. Doch die Verluste haben sich in den letzten Stunden und Tagen sichtlich in den Bereich um 80,20 Euro beschleunigt. Geht in den kommenden Stunden hierdurch das Märzzwischenhoch um 81,00 Euro vollständig zu Bruch, müssten sich Anleger auf weitere Abschläge auf 75,00 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 70,37 Euro einstellen. Natürlich ließe sich eine derartige Entwicklung durch entsprechende Short-Positionen covern. Noch ist aber ein Turnaround auf dem Absatz nicht gänzlich ausgeschlossen. Hierzu sollte Hensoldt im Anschluss allerdings schnell wieder den 50-Tage-Durchschnitt bei 90,85 Euro zurückerobern, damit die Chance auf einen Anstieg an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 102,80 Euro gewahrt bleibt.

1. Short-Position unter 79,50 Euro eröffnen , Stopp über 83,00 Euro platzieren. Kursziel 70,37 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hensoldt AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8Y4M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,60 - 0,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 74,4933 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 74,4933 Euro akt. Kurs Basiswert: 79,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,84 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2AZF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,94 - 1,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 89,7259 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 89,7259 Euro akt. Kurs Basiswert: 79,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 70,37 Euro Hebel: 7,79 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

