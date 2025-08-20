USA bekennen Farbe

Technisch notierte SolarEdge im vergangenen Jahr auf dem tiefsten je gemessenen Preisniveau von 10,24 US-Dollar. Nur zögerlich sprangen wieder Käufer auf und sorgten für eine Erholung in den Bereich von 32,55 US-Dollar. Dabei erinnert die Kursentwicklung seit Sommer letzten Jahres an eine klassische Cup&Handle-Formation, die bei erfolgreicher Auflösung den Grundstein für eine Kurserholung bis auf 47,97 und darüber in den Bereich von 63,25 US-Dollar legen dürfte und sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten würde. Grundsätzlich ist durch die Politik unter Trump jedoch ein erhöhtes Risikobewusstsein notwendig. Auf der Unterseite würde SolarEdge in Richtung der Vorgängertiefs bei 10,24 US-Dollar bei einem Kursrutsch unter 22,38 US-Dollar tendieren und sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten.

Die neuen US-Regelungen zur Förderung von Ökostromprojekten werden zukünftig weniger restriktiv als befürchtet ausgelegt, was für einen deutlichen Kurssprung der Ökobranche sorgte. Sie setzen unter anderem fest, dass Projekte nur dann Steuervorteile genießen können, wenn die Bauarbeiten substanziell sind und kontinuierlich vorangetrieben werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 33,50 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 26,50 US-Dollar platzieren. Kursziel 47,97 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SolarEdge Technologies Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2A77 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,70 - 0,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24,0103 US-Dollar Basiswert: SolarEdge Technologies Inc. KO-Schwelle: 24,0103 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 31,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 47,97 US-Dollar Hebel: 3,89 Kurschance: + 185 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1KP0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,79 - 0,80 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 40,8246 US-Dollar Basiswert: SolarEdge Technologies Inc. KO-Schwelle: 40,8246 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 31,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,45 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

