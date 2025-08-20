    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft DocMorris auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 17 auf 8,10 Franken mehr als halbiert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, während der Wettbewerber Redcare in allen wichtigen Kennziffern besser abgeschnitten habe, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 7,183EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gerhard Orgonas
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 8,10
    Kursziel alt: 17
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft DocMorris auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 17 auf 8,10 Franken mehr als halbiert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, während der …