BERENBERG stuft DocMorris auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 17 auf 8,10 Franken mehr als halbiert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, während der Wettbewerber Redcare in allen wichtigen Kennziffern besser abgeschnitten habe, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

