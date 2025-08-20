Palantir-Aktie stürzt ab – Fünfter Tag in Folge nach Allzeithoch

Die Euphorie um Palantir Technologies bekommt einen herben Dämpfer. Nach einem beispiellosen Höhenflug verlor die Aktie des US-amerikanischen Software- und KI-Spezialisten am Dienstag insgesamt mehr als 9 Prozent und notiert damit zuletzt nachbörslich bei 157,75 US-Dollar. Damit setzt sich eine fünftägige Verlustserie fort, die den Titel deutlich von seinen jüngsten Rekordständen abrücken lässt.

Noch am 12. August erreichte Palantir mit einem Schlusskurs von 186,97 US-Dollar ein neues Allzeithoch – befeuert durch das erste Quartal der Unternehmensgeschichte mit über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz. Seither hat die Aktie jedoch mehr als 15 Prozent eingebüßt. Es war der schwächste Handelstag seit dem 6. Mai.

Überkauft und überteuert?

Der jüngste Rückschlag kommt nicht überraschend. Analysten hatten nach der starken Quartalsbilanz bereits auf eine Überhitzung hingewiesen: Am 8. August kletterte der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 80,24 Punkte – ein klares Signal für überkaufte Marktbedingungen. Am Dienstag lag der RSI wieder bei 56,55 und deutete damit auf eine Normalisierung hin.

Noch auffälliger ist die Bewertung: Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 268 für 2025 bleibt Palantir die teuerste Aktie im S&P 500. Zum Vergleich: Branchenriesen wie Microsoft und Apple bewegen sich bei einem KGV von knapp 30, während Meta und Alphabet in den 20er-Bereichen notieren.

Trotz Korrektur: Jahresgewinner im S&P 500

Trotz der jüngsten Kurskorrektur bleibt Palantir einer der großen Gewinner des Jahres 2025. Seit Jahresbeginn haben sich die Aktien um rund 130 Prozent verteuert – weit mehr als der breite S&P 500, der lediglich 9,6 Prozent zulegen konnte.

Palantir profitiert massiv vom weltweiten KI-Boom sowie von einem wachsenden Auftragsvolumen aus Regierungsverträgen, insbesondere im Zuge der von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Verwaltungsreformen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



