Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage angeklagt
Für Sie zusammengefasst
- Anklage gegen Andreas Scheuer wegen falscher Aussage.
- Auch ehemaliger Staatssekretär Gerhard Schulz angeklagt.
- Vorwurf betrifft Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wegen des Vorwurfs einer falschen uneidlichen Aussage vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags erhoben. Mit angeklagt ist der ehemalige Staatssekretär Gerhard Schulz, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild" berichtet./bum/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen