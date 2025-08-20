Strangeworks schafft mit der Übernahme von Quantagonia einen weltweit führenden Anbieter in den Bereichen angewandte KI, Optimierung und Quantencomputing

Die Übernahme vereint angewandte künstliche Intelligenz, agnostische Solver-Orchestrierung, Hochleistungs-Computing (HPC) und Quantencomputing, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen schneller, intelligenter und intuitiver als je zuvor zu bewältigen.

Austin, TX / München, Deutschland & Frankfurt, Deutschland / ACCESS Newswire / 20. August 2025 / Strangeworks, der führende Anbieter von Quanten- und Hochleistungs-Computing-Software, gab heute die Übernahme von Quantagonia, einem Pionierunternehmen, das sich auf fortschrittliche Optimierungs- und KI-gestützte Lösungen für die Entscheidungsfindung spezialisiert hat, bekannt.

Das zusammengeschlossene Unternehmen wird auf den bestehenden Lösungen von Strangeworks aufbauen und durch die nahtlose Integration der Expertise von Quantagonia in den Bereichen mathematische Optimierung, HybridSolver-Orchestrierungstechnologie und KI-gestützte Entscheidungsfindungslösungen mit der robusten KI- und Quanteninfrastruktur, dem umfangreichen Rechenkatalog und dem Partnerkonsortium von Strangeworks enorme Marktchancen erschließen. Kunden können sowohl erfahrene Fachleute als auch Experten in ihrem Unternehmen befähigen, rechnerische Herausforderungen mithilfe einer breiten Auswahl an klassischen, hybriden, quantenbasierten und quanteninspirierten Technologien leichter zu lösen.

Strategische Ausrichtung und Markterweiterung

Nach der kürzlich erfolgten Erweiterung seiner globalen Präsenz in Indien stärkt diese Übernahme die Marktposition von Strangeworks erheblich und beschleunigt die strategischen Ziele des Unternehmens in Europa. Strangeworks und Quantagonia blicken auf eine lange Geschichte erfolgreicher Zusammenarbeit bei Projekten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zurück, was zu einem Weltklasse-Team geführt hat, das durch eine gemeinsame Vision und Mission verbunden ist.

Zum ersten Mal wurden die seit langem bestehenden Hindernisse beseitigt, vor denen Fachexperten und nicht-technische Anwender gleichermaßen stehen. Jeder innerhalb eines Unternehmens kann mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) komplexe Planungsprobleme in Branchen wie Biowissenschaften, Finanzen, Energie, Luft- und Raumfahrt, Logistik und Fertigung lösen. Dabei werden Anwendungsfälle von der Personal- und Anlagenplanung bis hin zur Routenplanung und Bestandsoptimierung abgedeckt. Die Fusion eröffnet sofort neue Markteinführungsmöglichkeiten, indem sie Zugang zu einem breiten, unterversorgten Publikum eröffnet, das zuvor von diesem Bereich ausgeschlossen war.