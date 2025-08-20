DeepL erhält C5 Typ-2-Testat und untermauert damit seine Position als führende KI-Sprachlösung für Unternehmen in Deutschland.

KÖLN, Deutschland, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI-Sprachtechnologie, hat heute den erfolgreichen Erhalt des C5 Typ-2-Testats („Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue") bekannt gegeben. Der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelte Kriterienkatalog umfasst strenge Anforderungen für Cloud-Anbieter und gilt als zentraler Maßstab für Unternehmen, wenn es darum geht, die Sicherheit und Konformität von Cloud-Lösungen zu beurteilen. Die Zertifizierung unterstreicht DeepL's Position als vertrauenswürdiger Anbieter von KI-Sprachtechnologie und bevorzugte Plattform für Unternehmen in regulierten Branchen. DeepL bleibt damit weiterhin ein verlässlicher Partner für Organisationen, die sichere und innovative Cloud-Lösungen nachhaltig skalieren möchten.

Mit mehr als 200.000 Geschäftskunden weltweit unterstreicht die Zertifizierung DeepL's Engagement für die Weiterentwicklung von KI-Innovationen mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz.

Sicherheit und Compliance für regulierte Branchen

Für Unternehmen in regulierten Branchen, wie z. B. dem Gesundheitswesen oder der öffentlichen Verwaltung, ist Sicherheit unverzichtbar. Das C5-Framework hilft Organisationen dabei, gesetzliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen sowie den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten. Insbesondere die Typ-2-Zertifizierung geht über eine einmalige Prüfung hinaus. Sie bewertet sowohl die Konzeption der Sicherheitskontrollen als auch deren nachhaltige Wirkung über einen definierten Zeitraum – und zeigt damit, dass sie in der Praxis zuverlässig funktionieren. So können Unternehmen DeepL bedenklos als zentrales Tool für Kommunikation, Übersetzung und geschäftskritische Arbeitsabläufe einsetzen.

„Mit dem C5-Typ-2-Testat erreichen wir einen wichtigen Meilenstein in DeepLs kontinuierlichem Engagement für Sicherheit, Compliance und Vertrauen", sagt Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Wir haben unsere KI-Sprachtechnologie-Plattform von Grund auf so konzipiert, dass sie den höchsten Sicherheitsstandards entspricht, damit Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus unsere Lösungen vertrauensvoll in ihrer gesamten Organisation implementieren können. Diese Zertifizierung unterstreicht, dass unser Fokus auf Innovation Hand in Hand mit Zuverlässigkeit und Datenschutz geht."