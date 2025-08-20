    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Rüstungselektronik-Unternehmens habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Senkung der Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 77,30EUR auf Tradegate (20. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David H Perry
    Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


