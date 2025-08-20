    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    KI-Hype bricht

    Angst vor Wiederholung des April-Crashs – US-Tech-Sektor kollabiert!

    Die Rallye im KI-Sektor kippt: Palantir stürzt ab, der Nasdaq bricht ein, der S&P 500 dreht trotz Gewinnern ins Minus. Experten warnen vor einem Déjà-vu des Trump-Zoll-Crashs im April.

    KI-Hype bricht - Angst vor Wiederholung des April-Crashs – US-Tech-Sektor kollabiert!
    Foto: Richard Drew - AP

    Die weltweiten Aktienmärkte haben nach einer monatelangen Rallye eine scharfe Korrektur erlebt. Besonders der Technologiesektor stand im Fokus: Ein Abverkauf von KI-Schwergewichten setzte die Leitindizes massiv unter Druck.

    In den USA fiel der S&P 500 um 0,6 Prozent, obwohl die Mehrheit der Aktien im Plus lag. Die Verluste konzentrierten sich fast ausschließlich auf Tech. Der Nasdaq 100 brach um 1,4 Prozent ein, während der Russell 2000 um 0,8 Prozent nachgab. Besonders hart traf es Palantir, das um 9,3 Prozent abstürzte – die längste Verlustserie seit April 2024. Auch der iShares Momentum Factor ETF verzeichnete seinen schwächsten Tag seit Quartalsbeginn, während ein Morgan-Stanley-Korb von KI-Profiteuren mit minus 4,1 Prozent den größten Tagesverlust seit dem 10. April hinnehmen musste.

    Die Abgabewelle knüpfte an eine bereits seit Tagen wachsende Skepsis an. Optionshändler sichern sich mit sogenannten "Katastrophen-Puts" gegen einen massiven Rückschlag ab. Jeff Jacobson von 22V Research erklärte, die Märkte seien "weniger besorgt über einen normalen, alltäglichen Rückgang" und mehr über eine Wiederholung des Einbruchs im April, als Trump-Zölle den Nasdaq 100 in wenigen Wochen um über 20 Prozent gedrückt hatten.

    Analysten warnen zunehmend vor einer Überdehnung. Michael Hartnett von der Bank of America sieht Parallelen zur Dotcom-Blase und erwartet nach dem Fed-Symposium in Jackson Hole eine Korrektur. Auch Torsten Slok von Apollo Management sprach von einem Muster, das "überraschend ähnlich" zur Internetblase der späten 1990er Jahre sei.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Der jüngste Ausverkauf verstärkt die Sorge, dass der KI-Boom zwar enorme Kursgewinne gebracht hat, diese aber auf einem fragilen Fundament stehen. "Wenn die Bewertungen auf ein historisches Hoch steigen, neigen Händler und Hedgefonds dazu, sich zurückzuziehen", sagte Anna Wu von VanEck. Und weiter: "Der [gestrige] Rückgang [war] eine Vorsichtsmaßnahme vor Jackson Hole und Gewinnmitnahmen."

    Im Blick steht nun die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag. Händler preisen bereits eine Zinssenkung im September ein, doch die Unsicherheit über Inflation und Zölle könnte den Kurs der Notenbank verändern. Für Tech-Anleger bedeutet das zusätzlichen Druck – eine Kombination aus Bewertungsangst, politischem Risiko und Gewinnmitnahmen droht, die Rallye der "Magnificent Seven" ins Wanken zu bringen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
