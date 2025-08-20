BERENBERG stuft Brenntag auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 55 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe vor einer Woche schwache Zahlen vorgelegt, schrieb Carl Raynsford in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die Umsatzentwicklung hänge großteils am Geschäftszyklus der Chemiebranche - nach einigen Gewinnwarnungen aus diesem Bereich habe die Schwäche daher nicht überrascht. Er liege mit seiner Ergebnisschätzung (Ebita) für 2025 nun mehr im Rahmen der Konsensschätzungen sowie näher am unteren Ende der Unternehmenszielspanne./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 54,94EUR auf Tradegate (20. August 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Carl Raynsford

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

