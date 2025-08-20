Mit Christopher Gordon auf dem Weg zum 500-Millionen-Player

Ein entscheidender Neuzugang für Tocvan Ventures Corp.: Mit der heutigen Ernennung von Christopher Gordon zum Head of Corporate Development rüstet sich das Unternehmen für den nächsten Wachstumsschub. Gordon ist in der Branche kein Unbekannter – im Gegenteil: Er war eine Schlüsselfigur hinter dem spektakulären Aufstieg von Integra Gold und Integra Resources. Für Anleger kann dies das entscheidende Signal sein, dass Tocvan nun in die Liga der ganz Großen vorstoßen will.

Wer ist der Mann mit dem $600-Millionen-Track-Record?



Gordon blickt auf eine eindrucksvolle Karriere im Rohstoffsektor zurück:

Bei Integra Gold (2013-2017) spielte Gordon als Director of Investor Relations eine zentrale Rolle dabei, die Marktbekanntheit zu steigern und Kapital einzuwerben. Das Resultat: 2017 wurde Integra Gold von Eldorado Gold für rund $600 Mio. USD übernommen.



Danach wechselte Gordon zu Integra Resources (2017–2025). Dort trug er maßgeblich zum Aufbau starker Investorennetzwerke und Kapitalmarktstrategien bei. Heute liegt die Marktkapitalisierung von Integra Resources bei rund $450 Mio. CAD – ein Wert, den Gordon durch seine Kontakte und Strategien entscheidend mitgeprägt hat.

Gordon hat den Beweis bereits zweimal geliefert, dass er Explorationsunternehmen zu spektakulären Bewertungen führen kann.

Jetzt im Fokus: Tocvan Ventures



Mit Tocvan will Gordon nun die Erfolgsgeschichte wiederholen. Als neuer Head of Corporate Development übernimmt er die Verantwortung für Investor Relations, strategische Partnerschaften und Kapitalmarktinitiativen. Besonders spannend: Gordon bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch beste Kontakte zu institutionellen Investoren mit – genau das, was Tocvan jetzt auf dem Weg vom Explorer zum Produzenten braucht.

Mit Tocvan nimmt Gordon nun die nächste Erfolgsgeschichte ins Visier. Und die Voraussetzungen sind ideal:



• 10-jährige Pilotminen-Genehmigung für 50.000 Tonnen Erz: Startschuss ist letzte Woche erfolgt!

• Cashflow ab Anfang 2026: Ein entscheidender Meilenstein, den nur 1 von 1.000 Explorern je erreicht.

• Hochgradige Bohrungen: u.a. 116,9 m @ 1,2 g/t Gold, 24,2 m @ 2,5 g/t Gold + 73 g/t Silber bestätigen das Multi-Millionen-Unzen-Potenzial.

• Erste Ressourcenschätzung in Q4 2025: Klassischer Trigger für eine Neubewertung.

Aktuell wird Tocvan lediglich mit rund $55 Mio. CAD bewertet. Verglichen mit Integra Resources bei $450 Mio. CAD zeigt sich das enorme Aufwertungspotenzial. Mit Gordon im Team erhält Tocvan den entscheidenden Turbo, um institutionelle Investoren anzuziehen, die Bewertung auf ein völlig neues Niveau zu heben – und damit sogar eine Verzehnfachung in Reichweite zu bringen.

Warum Anleger jetzt handeln sollten



Mit Gordon im Team erhält Tocvan genau den Investorenzugang und kann die Kapitalmarkt-Dynamik entwickeln, die Integra bereits zu einer $600-Millionen-USD-Bewertung geführt haben. Die Aktie hat damit das Zeug, vom aktuellen Aktienkurs zu einem echten Highflyer zu werden.

CEO Brodie Sutherland bringt es auf den Punkt: "Nur einer von 1.000 Explorern schafft es jemals in die Produktionsphase – und genau an diesem historischen Punkt steht jetzt Tocvan."

Fazit: Der perfekte Sturm für eine Neubewertung



Die Kombination aus Top-Personalie, fixer Genehmigung und klarer Roadmap ist einzigartig. Mit Gordon im Cockpit könnte Tocvan von einem kaum beachteten Explorer zu einem $450-Millionen-Player aufsteigen. Anleger, die jetzt einsteigen, sichern sich die größten Gewinne – bevor der breite Markt aufwacht.

• Top-Personalie: Gordon hat das Erfolgsrezept schon zweimal umgesetzt.

• Produktionsgenehmigung: Seltenheit im aktuellen Marktumfeld.

• Cashflow in Sicht: Ab 2026 sprudeln die ersten Einnahmen.

• Extrem unterbewertet: Nur $55 Mio. CAD Börsenwert – während Gordon bereits bewiesen hat, dass $500-600 Mio. USD möglich sind.

Tocvan hat gute Chancen, die Goldrakete 2025/26 zu werden – Anleger, die früh dabei sind, sichern sich jetzt die größten Kurschancen!

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 62.125.021

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,91 CAD (19.08.2025)

Marktkapitalisierung: $57 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,558 EUR (19.08.2025)

Marktkapitalisierung: €35 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Alle dargestellten Einschätzungen, Prognosen oder Meinungen spiegeln den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ohne Vorankündigung ändern. Es besteht keine Garantie, dass sich die erwähnten Aktien, Märkte, Rohstoffe oder wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen wie beschrieben entwickeln werden. Investitionen in Rohstoffe und v.a. in Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden, und es kann zu erheblichen Abweichungen von den hier dargestellten Szenarien kommen. Leser sollten sich vor finanziellen Entscheidungen unabhängig informieren oder professionellen Rat einholen. Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile der heutigen Pressemitteilung von Tocvan Ventures Corp. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.