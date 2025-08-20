Abschluss der hochauflösenden geophysikalischen Untersuchung im Antimon-Projekt Casablanca

Zeus Resources Limited (ASX: ZEU) („Zeus“ oder „das Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die hochauflösende geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (HRIP) in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Projekt Casablanca in Zentralmarokko abgeschlossen hat.

Die Untersuchung, die 23 Profile mit einer Länge von insgesamt 16,15 km unter Verwendung einer Dipol-Dipol-Array-Konfiguration umfasste, war darauf ausgelegt, potenzielle sulfidhaltige Strukturen und lithologische Grenzen im Zusammenhang mit der Antimonmineralisierung zu identifizieren und zu kartieren. Sieben längere Profile zielten auf interpretierte regionale Strukturen ab, während kürzere Linien sich auf geochemisch interessante Gebiete und geländebeschränkte Zonen konzentrierten.

Das Programm wurde planmäßig innerhalb von etwa zwei Wochen abgeschlossen, wobei hochwertige Datensätze über alle geplanten Linien hinweg erfasst wurden. Die Verarbeitung und Interpretation der Daten ist derzeit im Gange und wird voraussichtlich zu einem besseren Verständnis des geologischen Untergrunds führen, was es dem Unternehmen ermöglicht, die Bohrziele gezielter zu definieren. Die Planung für ein Schürfgrabungsprogramm, das nach Abschluss der Dateninterpretation und nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen durchgeführt werden soll, ist bereits im Gange.

Abbildung 1: Geophysikalische Untersuchung in Casablanca im Gange

Abbildung 2: Feldteams vor Ort in Casablanca

Hugh Pilgrim, Executive Director von Zeus, merkte dazu wie folgt an:

„Der Abschluss dieser hochauflösenden geophysikalischen Untersuchung stellt einen wichtigen Meilenstein für Casablanca dar. Der Datensatz versetzt uns in die Lage, geophysikalische, geochemische und geologische Informationen zu integrieren, um Bohrziele mit viel größerer Sicherheit zu definieren und zu priorisieren, und er wird direkt in das Schürfgrabungsprogramm einfließen, das wir als nächste Arbeitsphase angesetzt haben.“