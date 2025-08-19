Cybersecurity ein Mega Thema!

Jüngste hochkarätige Cyberangriffe auf Unternehmen wie Microsoft, UnitedHealth, Disney und Oracle haben den Bedarf an leistungsfähigen Sicherheitsplattformen deutlich erhöht. Die Aktien von Palo Alto Networks stiegen gestern um 3,72 Prozent auf 182,63 US-Dollar, nachdem das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025/26 sowohl Umsatz als auch Gewinn über den Erwartungen der Wall Street prognostiziert hatte (das letzte Geschäftsjahr endete am 31. Juli 2025). Dieser Ausblick spiegelt die starke Nachfrage nach KI-gestützten Cybersicherheitslösungen wider, die durch den zunehmenden Einsatz von Cloud-Technologien in Unternehmen und die Modernisierung von Sicherheitsprozessen bedingt ist. Im vergangenen Monat kündigte Palo Alto Networks zudem die geplante Übernahme von CyberArk im Wert von 25 Milliarden US-Dollar an, um sein Portfolio im Bereich Cybersicherheit weiter auszubauen.

Die Aktie von Palo Alto Networks (PANW) hat nach der Aufwärtssequenz, beginnend mit dem 20. März 2020, eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Dabei könnte das Geschäftsfeld nicht besser ausgewählt sein, nachdem die Häufigkeit der Cyberangriffe immer mehr zunimmt. Auch in diesem Zusammenhang spielt KI eine immer dominantere Rolle. Der gestern getätigte Ausblick hat den Aktienkurs um rund 3,7 Prozent nach oben gehievt. In diesem Zusammenhang wurde der Widerstand bei 190,58 US-Dollar getestet, innerhalb des Handelstages verlor das Papier jedoch gut 3 Prozent. Mittelfristig sollte der Gewinn bis in das Geschäftsjahr 2026/27 aber laut Konsensschätzung um rund 40 Prozent ansteigen. Das entsprechende KGV würde dann auf 74,22 sinken. Dies ist immer noch ein stolzer Wert und dem guten Ausblick geschuldet. Auch der jüngste Kurseinbruch vom 29. bis 31. Juli im Ausmaß von 16 Prozent nagt am uneingeschränkten Optimismus. In diesem Zusammenhang konnte der Kurs jedoch an der Unterstützung bei 167,58 US-Dollar wieder nach oben drehen. Viele Anleger bewerteten die Abhängigkeit von KI-Geschäftsmodellen inzwischen kritischer. Viele Risiken wie steigende Energiekosten, regulatorische Eingriffe und die Gefahr, dass KI bestehende Softwarelösungen überflüssig machen könnte, rückten stärker in den Fokus. Mittelfristig könnte das Wachstum in diesem Sektor den Aktienkurs wieder stabilisieren. Ein aktuelles KGV 2024/25 bei 103,21 lässt aber nicht sehr viel Spielraum für Fehler.

Palo Alto Networks, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Das ständige Katz- und Mausspiel im Feld der Cybersicherheit kommt der Aktie von Palo Alto Networks entgegen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JF91W6) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Palo Alto Networks Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,69 profitieren. Das Ziel sei bei 210,39 US-Dollar angenommen (6,29 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 167,58 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,63 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JF91W6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,93 – 3,94 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 137,29 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks, Inc. KO-Schwelle: 137,29 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 182,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,29 Euro Hebel: 3,69 Kurschance: + 60 Prozent Quelle J.P. Morgan

