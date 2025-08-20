BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die wichtigste Aufgabe des Chefs einer Fluggesellschaft sei die Kapitalallokation, weshalb es bedauerlich sei, dass die meisten Airlines im Laufe eines Wirtschaftszyklus Werte vernichteten, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nur wenige Sektorunternehmen in Europa überträfen zuverlässig ihre Kapitalkosten: Ryanair und IAG gehörten dazu./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 5,996EUR auf Tradegate (20. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



