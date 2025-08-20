Zukunftsfrage: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank - Wie lange bleibt die Stabilität?
Friedrich Merz kämpft nach 100 Tagen als Kanzler mit sinkender Beliebtheit und innerkoalitionären Spannungen, während versprochene Reformen ausbleiben.
- Friedrich Merz hat in seinen ersten 100 Tagen als Bundeskanzler eine durchwachsene Bilanz gezogen, mit schlechteren Beliebtheitswerten als sein Vorgänger Scholz.
- Merz hat schuldenfinanzierte Wahlversprechen in der Renten- und Wirtschaftspolitik umgesetzt, jedoch fehlen tiefgreifende Reformen.
- Die öffentliche Zufriedenheit mit Merz ist auf 32% gesunken, und zwei Drittel der Bürger sind unzufrieden mit seiner Führung.
- Innerkoalitionäre Streitigkeiten und Kritik an mangelnder Transparenz belasten die Regierungsarbeit, während die versprochene politische Kultur der „neuen Ernsthaftigkeit“ ausbleibt.
- Die wirtschaftlichen Indikatoren zeigen ein schwaches Wachstum, und der Ifo-Geschäftsklimaindex stagniert, was zu Kritik aus der Wirtschaft führt.
- Finanzminister Klingbeil plant Steuererhöhungen zur Schließung der Haushaltslücke, was die Koalition unter Druck setzt, konkrete Ergebnisse nach der Sommerpause zu liefern.
