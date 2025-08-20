    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AktievorwärtsNachrichten zu mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
    Zukunftsfrage: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank - Wie lange bleibt die Stabilität?

    Friedrich Merz kämpft nach 100 Tagen als Kanzler mit sinkender Beliebtheit und innerkoalitionären Spannungen, während versprochene Reformen ausbleiben.

    Foto: adobe.stock.com
    • Friedrich Merz hat in seinen ersten 100 Tagen als Bundeskanzler eine durchwachsene Bilanz gezogen, mit schlechteren Beliebtheitswerten als sein Vorgänger Scholz.
    • Merz hat schuldenfinanzierte Wahlversprechen in der Renten- und Wirtschaftspolitik umgesetzt, jedoch fehlen tiefgreifende Reformen.
    • Die öffentliche Zufriedenheit mit Merz ist auf 32% gesunken, und zwei Drittel der Bürger sind unzufrieden mit seiner Führung.
    • Innerkoalitionäre Streitigkeiten und Kritik an mangelnder Transparenz belasten die Regierungsarbeit, während die versprochene politische Kultur der „neuen Ernsthaftigkeit“ ausbleibt.
    • Die wirtschaftlichen Indikatoren zeigen ein schwaches Wachstum, und der Ifo-Geschäftsklimaindex stagniert, was zu Kritik aus der Wirtschaft führt.
    • Finanzminister Klingbeil plant Steuererhöhungen zur Schließung der Haushaltslücke, was die Koalition unter Druck setzt, konkrete Ergebnisse nach der Sommerpause zu liefern.

    Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im Plus.


    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

    +1,14 %
    -0,56 %
    +9,94 %
    +9,94 %
    +155,78 %
    +1,49 %
    +96,67 %
    -39,37 %
    ISIN:DE000A3EYLC7WKN:A3EYLC





    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
