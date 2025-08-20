Anleger in der Defensive - Zinsen und Geopolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax bleibt auch am Mittwoch der Widerstand bei 24.500 Punkten zunächst eine zu hohe Hürde. Der deutsche Leitindex sank in den ersten Minuten auf Xetra um 0,73 Prozent auf 24.246 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten etwas weiter weg.

Der MDax verlor zur Wochenmitte 0,98 Prozent auf 30.680 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,5 Prozent nach.