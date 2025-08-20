    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg dreht K+S auf 'Sell' und senkt Ziel auf 11 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt K+S Votum von "Buy" auf "Sell".
    • Kursziel reduziert von 17 auf 11 Euro.
    • Sinkende Agrarrohstoffpreise ab 2026 erwartet.
    Foto: Michael Matthey - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Anlagevotum für K+S im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes und dessen positiven Auswirkungen auf Gewinne und Barmittelgenerierung beruht, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Experte Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. In einem Umfeld, das ab 2026 weitgehend sinkende Preise für Agrarrohstoffe erwarten lasse, gebe es aber keinen plausiblen Grund mehr für eine Kaufempfehlung. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) erschienen für das kommende Jahr ein wenig und für 2027 deutlich zu optimistisch./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 11,95 auf Tradegate (20. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -8,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -7,72 %/+84,56 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 11 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
