Berenberg dreht K+S auf 'Sell' und senkt Ziel auf 11 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 11,95 auf Tradegate (20. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -8,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,87 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -7,72 %/+84,56 % bedeutet.