Berenberg dreht K+S auf 'Sell' und senkt Ziel auf 11 Euro
- Berenberg senkt K+S Votum von "Buy" auf "Sell".
- Kursziel reduziert von 17 auf 11 Euro.
- Sinkende Agrarrohstoffpreise ab 2026 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Anlagevotum für K+S im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes und dessen positiven Auswirkungen auf Gewinne und Barmittelgenerierung beruht, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Experte Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. In einem Umfeld, das ab 2026 weitgehend sinkende Preise für Agrarrohstoffe erwarten lasse, gebe es aber keinen plausiblen Grund mehr für eine Kaufempfehlung. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) erschienen für das kommende Jahr ein wenig und für 2027 deutlich zu optimistisch./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 11,95 auf Tradegate (20. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -8,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,87 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -7,72 %/+84,56 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 11 Euro
1. Bergbauliche Rückstellungen falsch kalkuliert = Management Fehler.
Na na, wer wird denn da maulen...ist doch alles bestens. Kurse sind noch über 10, sogar über 12!
Ich weiß nicht, was sich unser CEO Meyer so denkt. Nach seiner Fasson ist ja alles wunderbar. Nun ja der ein oder andere aus der Vorstandsriege wurde verpflichtet eigene Aktien zu kaufen...aber in Summe homöopathische Zahlen. Scheinbar interessiert das Belangen der Aktionäre gleich null. Dann wird hier argumentiert, wie schlecht es Belaruskali geht. Und, umso schlimmer daraus keinen Nutzen ziehen zu können. M.M.,ohne Ukraine Krieg wäre K+S pleite. Thema Dollar: eher = 1,20 als 1,05. Jede Zinssenkung in US, heißt Abwertung. K+S muss von den hohen Kosten runter. Interessiert keinen. Vorstand zu werden heißt mindesten 10 Mio. " verdienen "(in die eigene Tasche), nur das zählt. Thema Analysten: komisch, als die Aktie noch bei 17 stand, wurden Ziele von 22 bzw 33 aufgerufen. Wo war die Begründung oder was hat sich geändert? Währung US:. Ist der $ gegenüber dem € stark, sieht man keine Vorteile, da die Absicherungen so teuer waren. Jetzt umgekehrt, sind alle am heulen. Logistikprobleme: war nicht K+S immer stolz darauf besonders aufgestellt zu sein? Das sind Managerfehler. Was muss geschehen, um K+S nach vorne zu bringen? Darauf hat auch der neue CEO keine Vision. Also rumwursteln, wie bisher. Andere Namen, gleiche Inkompetenz.