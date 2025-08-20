BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Robin Zhu sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zur globalen Internet-, Medien- und Videospielebranche von einem "goldenen Zeitalter" für selbst erhobene Nutzerdaten. Denn in einer Welt, in der Online-Vertrieb immer allgegenwärtiger und zu einer Massenware werde, sei zu erwarten, dass differenzierte "First-Party-Inhalte" die Verteilung der Nutzerinteraktion, deren Monetarisierung und damit auch die Investitionsausgaben vorantrieben. In der zunehmend konsolidierten Branche sollten Top-Plattformen wie Tencent, Sony, Netflix und Nintendo weiterhin Erfolg haben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 06:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 1.039EUR auf Tradegate (20. August 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Robin Zhu

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1390

Kursziel alt: 1390

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

