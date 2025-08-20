    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircle Internet Group Incorporation. Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)

    Krypto-Aktien rutschen ab, da Anleger auf klare Signale der Fed zu möglichen Zinsschritten warten. Cathie Wood nutzt den Fall um weiter zu kaufen.

    Robinhood, Bullish und Co. fallen doch Cathie Wood kauft nach!
    Kryptounternehmen gerieten am Dienstag massiv unter Druck, da Anleger angesichts wachsender Unsicherheit rund um die Geldpolitik der US-Notenbank in den Risk-off-Modus wechselten. Parallel zu einem Rückgang des Nasdaq Composite von über 1 Prozent fielen zahlreiche Kryptoaktien.

    Scharfe Verluste bei Krypto-Aktien

    Unter den börsennotierten Krypto-Börsen büßten Coinbase über 5 Prozent und eToro mehr als 6 Prozent ein. Noch stärker unter Druck gerieten Robinhood und Bullish, die beide mehr als 6 Prozent verloren. Besonders heftig fiel der Einbruch bei Galaxy Digital aus: Die auf Finanzdienstleistungen spezialisierte Firma stürzte um rund 10 Prozent ab.

    Auch Unternehmen aus dem Segment der Krypto-Treasury-Services litten schwer. Strategy fiel um 7 Prozent, SharpLink Gaming verlor 8 Prozent, Bitmine Immersion brach um 9 Prozent ein und DeFi Development rutschte mit einem Minus von 13 Prozent ans Ende der Liste. Stablecoin-Emittent Circle, der jüngst durch seinen erfolgreichen Börsengang Aufmerksamkeit erregt hatte, gab um 4,5 Prozent nach.

     

    Ark Invest kauft trotz Kurssturz zu

    Während zahlreiche Krypto-Aktien am Dienstag massiv verloren, nutzte Ark Invest die Schwächephase für Zukäufe. Der von Cathie Wood geführte Vermögensverwalter erwarb über den ARK Innovation ETF rund 21 Millionen US-Dollar an Bullish-Anteilen sowie weitere 16 Millionen US-Dollar an Robinhood-Papieren. Für Robinhood war es bereits der dritte Tag in Folge mit umfangreichen Ark-Käufen.

    Blick nach Jackson Hole

    Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht nun die jährliche Wirtschaftskonferenz der US-Notenbank im US-Bundesstaat Wyoming. Investoren erhoffen sich von Fed-Chef Jerome Powell Signale, ob in den verbleibenden Sitzungen des Jahres mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen ist.

    "Vor wichtigen Fed-Auftritten sehen wir traditionell Gewinnmitnahmen, da Unsicherheit zu Risikoabbau führt", sagte Satraj Bambra, CEO der Hybrid-Börse Rails. "Sollte Powell dovishe Töne anschlagen, könnte das eine Erholung im Kryptomarkt auslösen."

    Ausblick

    Die Kursrallye der vergangenen Monate – gestützt durch die Aufnahme von Coinbase in den S&P 500, den erfolgreichen IPO von Circle und den gesetzlichen Rahmen für Stablecoins durch den GENIUS Act – hat dem Sektor Auftrieb verliehen. Dennoch erwarten viele Marktteilnehmer für August weiterhin eine Konsolidierung, ehe die Fed-Sitzung möglicherweise neue Impulse bringt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Redakteur Pascal Grunow
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
