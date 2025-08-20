Robinhood, Bullish und Co. fallen doch Cathie Wood kauft nach!

Kryptounternehmen gerieten am Dienstag massiv unter Druck, da Anleger angesichts wachsender Unsicherheit rund um die Geldpolitik der US-Notenbank in den Risk-off-Modus wechselten. Parallel zu einem Rückgang des Nasdaq Composite von über 1 Prozent fielen zahlreiche Kryptoaktien.

Unter den börsennotierten Krypto-Börsen büßten Coinbase über 5 Prozent und eToro mehr als 6 Prozent ein. Noch stärker unter Druck gerieten Robinhood und Bullish, die beide mehr als 6 Prozent verloren. Besonders heftig fiel der Einbruch bei Galaxy Digital aus: Die auf Finanzdienstleistungen spezialisierte Firma stürzte um rund 10 Prozent ab.

Auch Unternehmen aus dem Segment der Krypto-Treasury-Services litten schwer. Strategy fiel um 7 Prozent, SharpLink Gaming verlor 8 Prozent, Bitmine Immersion brach um 9 Prozent ein und DeFi Development rutschte mit einem Minus von 13 Prozent ans Ende der Liste. Stablecoin-Emittent Circle, der jüngst durch seinen erfolgreichen Börsengang Aufmerksamkeit erregt hatte, gab um 4,5 Prozent nach.

Ark Invest kauft trotz Kurssturz zu

Während zahlreiche Krypto-Aktien am Dienstag massiv verloren, nutzte Ark Invest die Schwächephase für Zukäufe. Der von Cathie Wood geführte Vermögensverwalter erwarb über den ARK Innovation ETF rund 21 Millionen US-Dollar an Bullish-Anteilen sowie weitere 16 Millionen US-Dollar an Robinhood-Papieren. Für Robinhood war es bereits der dritte Tag in Folge mit umfangreichen Ark-Käufen.

Blick nach Jackson Hole

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht nun die jährliche Wirtschaftskonferenz der US-Notenbank im US-Bundesstaat Wyoming. Investoren erhoffen sich von Fed-Chef Jerome Powell Signale, ob in den verbleibenden Sitzungen des Jahres mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen ist.

"Vor wichtigen Fed-Auftritten sehen wir traditionell Gewinnmitnahmen, da Unsicherheit zu Risikoabbau führt", sagte Satraj Bambra, CEO der Hybrid-Börse Rails. "Sollte Powell dovishe Töne anschlagen, könnte das eine Erholung im Kryptomarkt auslösen."

Ausblick

Die Kursrallye der vergangenen Monate – gestützt durch die Aufnahme von Coinbase in den S&P 500, den erfolgreichen IPO von Circle und den gesetzlichen Rahmen für Stablecoins durch den GENIUS Act – hat dem Sektor Auftrieb verliehen. Dennoch erwarten viele Marktteilnehmer für August weiterhin eine Konsolidierung, ehe die Fed-Sitzung möglicherweise neue Impulse bringt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



