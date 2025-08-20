Experten warnen vor weiteren 10 Prozent Verlust

Der Euro legte in diesem Jahr bereits um 13 Prozent gegenüber dem US-Dollar zu:

Strategen erwarten, dass die Fed die Zinsen im September erneut senken wird, was die Währung zusätzlich belasten dürfte. "Ich glaube, wir haben einen Trendwechsel. Das kam sehr abrupt", zitiert Barron's Jens Nordvig, Gründer und CEO von Exante Data.

Eine derart starke Bewegung sei "ziemlich selten", so Nordvig. Er rechnet damit, dass der US-Dollar zwar weiter schwächeln wird, dies aber in einem langsameren Tempo.

Marc Chandler, Chefstratege bei Bannockburn Global Forex, sieht die Lage ähnlich. In der ersten Jahreshälfte hätten die Zollpolitik und Umschichtungen die Dollar-Schwäche getrieben. Nun stehe die Fed im Zentrum. Chandler erwartet zwei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt in diesem Jahr.

"Je näher wir der Zinssenkung der Fed kommen und je länger andere Zentralbanken pausieren, desto größer wird der Druck auf den US-Dollar", sagte er. Im Basisszenario prognostiziert er einen weiteren Rückgang um 5 Prozent, bei aggressiveren Zinsschritten könnte der US-Dollar sogar um 10 Prozent fallen.

Der Dollar-Index lag zuletzt um 9,4 Prozent niedriger als im Vorjahr. Nordvig betont, dass der schwache Arbeitsmarkt die Fed zum Handeln zwingt. Im Juli wurden nur 73.000 neue Stellen geschaffen, zudem wurden die Zuwächse der Vormonate um 238.000 nach unten revidiert.

"Entweder kommt die Fed mit den Auswirkungen der Zölle auf die Inflation zurecht oder sie sagt: Die Wirtschaft ist so schwach, dass wir uns auf die Arbeitslosenquote konzentrieren müssen", so Nordvig.

Die Personalfrage um Fed-Chef Jerome Powell verstärkt die Unsicherheit. Seine Amtszeit endet im Mai kommenden Jahres, und Präsident Trump hat seine frühere Drohung, ihn zu entlassen, inzwischen zurückgenommen. Finanzminister Scott Bessent sagte, die wirtschaftlichen Bedingungen rechtfertigten eine Zinssenkung um einen halben Punkt, während der Markt derzeit eher eine Senkung um einen Viertelpunkt am 17. September einpreist.

Im Hintergrund deutet sich zudem ein Machtkampf um die Unabhängigkeit der Notenbank an. Das Weiße Haus hat Stephen Miran, derzeit Vorsitzender des Wirtschaftsberatergremiums, als Übergangskandidaten nominiert. In früheren Arbeiten hatte Miran einen schwächeren US-Dollar gefordert, da ein zu starker Greenback wirtschaftliche Ungleichgewichte schaffe. Nordvig sieht den Fokus nun klar verschoben:

"Die Abwanderung aus US-Vermögenswerten hat ihren Höhepunkt erreicht. Der Markt schaut jetzt weniger auf Absicherungen und stärker auf die Unabhängigkeit der Fed und das wird den Dollar weiter prägen."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 1,164USD auf Forex (20. August 2025, 09:57 Uhr) gehandelt.





