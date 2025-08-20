DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 11,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen des Kochboxenversenders hätten gezeigt, dass das im März angekündigte Sparprogramm mindestens nach Plan laufe, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings unterliege der eingetrübte Rentabilitätsausblick weiterhin Wechselkursrisiken. Anleger sollten sich zunächst zurückhalten, bis sich der Umsatzrückgang in dieser Übergangsphase umzukehren beginnt./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 8,016EUR auf Tradegate (20. August 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 11,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,50 € , was eine Steigerung von +19,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer