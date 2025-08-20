DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 11,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen des Kochboxenversenders hätten gezeigt, dass das im März angekündigte Sparprogramm mindestens nach Plan laufe, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings unterliege der eingetrübte Rentabilitätsausblick weiterhin Wechselkursrisiken. Anleger sollten sich zunächst zurückhalten, bis sich der Umsatzrückgang in dieser Übergangsphase umzukehren beginnt./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 8,016EUR auf Tradegate (20. August 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,50
Kursziel alt: 11,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
