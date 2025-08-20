Besonders beachtet!
K+S - Aktie gerät unter Druck - 20.08.2025
Am 20.08.2025 ist die K+S Aktie, bisher, um -3,60 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.
K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.
K+S Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2025
Die K+S Aktie ist bisher um -3,60 % auf 11,920€ gefallen. Das sind -0,445 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten K+S Aktionäre einen Verlust von -21,97 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei K+S auf +15,47 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.
K+S Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,10 %
|1 Monat
|-18,54 %
|3 Monate
|-21,97 %
|1 Jahr
|+9,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Rolle der UBS als Kontraindikator für die K+S-Aktie, Bedenken hinsichtlich des Managements und dessen Fehler in finanziellen und operativen Strategien, sowie externe Faktoren wie Währungsrisiken und geopolitische Spannungen, die als Herausforderungen für das Wachstum des Unternehmens angesehen werden. Einige Teilnehmer äußern Pessimismus über die Fähigkeit von K+S, diese Herausforderungen zu meistern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber K+S eingestellt.
Zur K+S Diskussion
Informationen zur K+S Aktie
Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd.EUR wert.
Berenberg dreht K+S auf 'Sell' und senkt Ziel auf 11 Euro
Die Privatbank Berenberg hat das Anlagevotum für K+S im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes und dessen …
K+S Aktie jetzt kaufen?
Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.