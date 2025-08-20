K+S - Aktie gerät unter Druck - 20.08.2025

Die K+S Aktie ist bisher um -3,60 % auf 11,920€ gefallen. Das sind -0,445 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten K+S Aktionäre einen Verlust von -21,97 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei K+S auf +15,47 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

K+S Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,10 % 1 Monat -18,54 % 3 Monate -21,97 % 1 Jahr +9,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Rolle der UBS als Kontraindikator für die K+S-Aktie, Bedenken hinsichtlich des Managements und dessen Fehler in finanziellen und operativen Strategien, sowie externe Faktoren wie Währungsrisiken und geopolitische Spannungen, die als Herausforderungen für das Wachstum des Unternehmens angesehen werden. Einige Teilnehmer äußern Pessimismus über die Fähigkeit von K+S, diese Herausforderungen zu meistern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber K+S eingestellt.

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd.EUR wert.

Die Privatbank Berenberg hat das Anlagevotum für K+S im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes und dessen …

K+S Aktie jetzt kaufen?

